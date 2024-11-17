【長文有雷】《如此親密的背叛者》大結局突破最高收視，懸念持續到最後一集！面對熟悉又陌生的至親，信任是永遠的課題

《如此親密的背叛者》用短短10集講述了非常豐富有層次的故事，前面一直在冷靜鋪墊，所有情緒留到最後一集後半段才一一宣洩，通過懸疑推理帶出對人性的思考，真的是難得一見的好劇！

劇本、導演、演技全面優質

《如此親密的背叛者》以收視率5.6%啟航，大結局躍升至全國9.6%、瞬間最高收視率突破10.8%，被韓媒一致讚譽為「龍頭龍尾」「美好的父女驚悚劇」，很多觀眾也將其列為2024年最佳韓劇之一。



劇本由新人編劇韓雅榮執筆、曾獲得「2021年MBC劇本徵集」優秀獎，導演是《衣袖紅鑲邊》宋妍華，畫面隱喻和節奏氛圍皆堪稱藝術。 韓石圭時隔30年出演MBC電視劇，演技一如既往細膩穩定，出道5年的新人蔡元彬也完美詮釋「夏彬」的冷靜和神秘，給出了令人驚艷的表現。





超越懸疑題材的內涵

《如此親密的背叛者》不僅僅是追尋真兇的懸疑劇，更描述了因猜疑而疏遠的父女關係，引人重新思考家人的意義。 父母通常自認無比了解小孩，但錯誤的信念卻可能讓他們忽視真相，造成關係崩壞。 這部劇引人反思，對於朝夕相處的家人也許忽略了很多細節，看清一個人原本的模樣是多麼困難，同時也是多麼有意義。

劇集已全部播完，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台一口氣追完！



!!!以下內容涉及大結局重要劇情!!!



案件全景水落石出

小編認為這部劇的查案過程格外有沉浸感，不僅因為信息十分零碎、幾乎沒有上帝視角、回憶也往往是煙霧彈，而且關鍵人物不是一次全部出現、沒有臉譜化角色，直到看完最後一集，才終於能拼湊出案件全貌。

夏彬從小表現出缺乏感性、過於冷靜，弟弟意外過世後，父親泰洙懷疑女兒殺人且不敢面對這份懷疑，於是選擇離婚。 夏彬知道媽媽心裡不好過，所以努力活得像正常人，並在學校交到了第一個願意來她家的朋友秀賢。



不久後秀賢也察覺夏彬的異常之處，為了逃離夏彬和酗酒父親，離家出走到了崔英民的幫派。 崔英民和房東阿姨金聖熙收留並強迫這些青少年兜售違禁藥物，秀賢不從而遭到毆打囚禁，在聖熙兒子幫助下逃跑並揚言報警，不幸被聖熙殺死。 聖熙對警察謊稱兇手是英民，對英民則謊稱兇手是夏彬。



夏彬母親秀智以為夏彬殺死了秀賢，獨自掩埋了秀賢屍體，但不敢面對女兒殺人的事實，也愧於讓女兒知道自己懷疑她，最終在抑鬱症和英民勒索的雙重折磨下自盡。



英民一直讓離家出走少女宋敏雅去收回勒索財物，夏彬發現後試圖接近敏雅以找出秀賢下落。 不料線索突然中斷：敏雅向聖熙討價還價，聖熙將藥物摻進果汁毒死了敏雅。 聖熙先是把罪行栽贓給交往對象朴俊泰，讓他以為在醉酒狀態下誤殺了敏雅; 後來又要求兒子向警方撒謊，說他因為想讓敏雅開心而把藥物當糖果、失誤殺人。





朴俊泰父親鄭斗哲為了掩蓋兒子殺人罪證，將宋敏雅分屍掩埋。



這期間，夏彬綁架崔英民試圖逼問真相，聖熙尾隨並趁夏彬短暫離開時殺死了崔英民。 朴俊泰為了保護聖熙，向警方謊稱自己是兇手。 直到得知敏雅死因後，才坦白一切。



至此，金聖熙以「寡婦房東」這一看似弱勢的身份，秘密完成了3次殺人，且幾乎完美地嫁禍給他人。



必須撕開的舊傷疤

編劇反復誘導觀眾懷疑夏彬，例如讓她多次出現在案發現場、永遠拒絕正面回答問題、從不表露情緒，倒數第二集甚至搜出她暗中調查涉案人士和辦案刑警的資料，深入分析每一個人的行事風格，一早就計劃好要利用父親的愧疚感為自己洗脫嫌疑。

事已至此，每個人都不得不懷疑夏彬，然而最先懷疑夏彬的泰洙卻選擇了信任。 這段時間，泰洙不僅查案，亦逼迫自己面對內心的懷疑，最終向女兒正面發問：究竟有沒有殺死弟弟？ 得到否定的回答後，泰洙壓抑多年的情感傾瀉而出、哭泣著道歉，夏彬則感受到父親拋開預設的懷疑、看見真實的自己，父女之間多年的創傷與隔閡終於得以撫平。



未來是馬蹄蓮

案件終於圓滿結束，泰洙決定放下警察身份，多多陪伴女兒。 夏彬知道自己與常人不同，擔心所有人都會離她而去、甚至像聖熙一樣走上歧途，困惑於自己究竟是什麼樣的人。 泰洙終於能夠自然地展露出慈父一面，告訴她：父親會一直陪伴妳，直到妳更加了解自己。

最後一幕，泰洙在家給女兒過生日，送給她一隻腕表。 鏡頭特寫花瓶裡的馬蹄蓮，花語是純潔無垢、忠貞不渝、幸福、希望、以及重生。 腕表指針開始轉動，也許象徵著這對父女的時間終於重新開始流淌，一起走向充滿希望和信任的未來。



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