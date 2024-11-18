3年了，宋智孝还没找到合适她的发型师吗？新发型又被嘲笑了：为了这个造型，何必去美发店呢？

最新一期的《Running Man》中，宋智孝的新发型惊呆了所有人。

像往常一样，成员们集合并等待开场。 刘在锡看到宋智孝后笑著说：「是烫头发了吗？」宋智孝顶著一头蓬松的长卷发，像极了嬉皮风的造型，引起了大家的注意。 刘在锡又开玩笑地说：「像Undertaker一样。」而池锡辰则问道：「是没去美发店吗？」宋智孝回答：「有去。」池锡辰直接吐槽道：「那为什么去呢？还只是做这个发型？」直言不讳的话语引爆众人的笑声。听到其他成员起哄，池锡辰一边道歉一边继续说：「抱歉，但是洗完头，吹干后，这头发不就是这样吗？」让大家再次笑成一片。



宋智孝在2021年曾短发造型引起了广泛的关注。当时，一些不满她造型的粉丝认为造型师一直给她穿不适合她的衣服，并提出更换造型师的要求。



2022年宋智孝亲自透露了剪短发的真相，透露当时突然剪发的原因是「其实老实说，我喝了很多酒。 喝得很醉，一时冲动，觉得『我怎么会做这种事』。用的还是剪快用完的牙膏、化妆品的那种剪刀。 请不要骂我们的造型师，真的很抱歉。」原来是她自己剪的，而非造型师所为。

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