aspea Winter公开妈妈照片，鼻梁、眼睛、下颌线一模一样！网友：妈妈也是大美人

女团aespa成员Winter公开了妈妈的照片，母女俩相似的外貌引爆粉丝和网友的关注。
日前，Winter在自己的IG帐号上发布了妈妈年轻时的照片，并附文「我妈妈，超可爱」。 Winter妈妈拥有丰盈的波浪发型，散发出清纯美，特别是高挺的鼻梁和俐落的下颌线与Winter几乎一模一样。 网友们看到后纷纷留言：「基因真强大」、「妈妈也超美」、「不只是相像，简直一模一样」、「善良的研究一模一样」、「妈妈年轻时应该超有人气，完全是一位大美人」等。
윈터 멋진 거 예쁜 거 다 되는 것도 어머니 똑 닮았네— 뭉구 (@winginggggg) November 9, 2024
옷 스펙트럼 넓은 거 말이야 pic.twitter.com/e1tLPsBeya
此外，Winter所属的aespa於上月21日发行了第五张迷你专辑《Whiplash》，新曲发布首日即登上全球最大音乐平台Spotify第53位，创下2024年K-pop女团歌曲的最高首日进榜纪录。 aespa还将从明年1月起展开北美和欧洲巡演，预计在美国、加拿大、英国、法国等29个国家和地区进行41场演出。
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻