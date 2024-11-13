aspea Winter公开妈妈照片，鼻梁、眼睛、下颌线一模一样！网友：妈妈也是大美人
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aspea Winter公开妈妈照片，鼻梁、眼睛、下颌线一模一样！网友：妈妈也是大美人

明星   2024年11月13日   星期三10:57   Tracy  

（封面图源：IG@imwinter）

女团aespa成员Winter公开了妈妈的照片，母女俩相似的外貌引爆粉丝和网友的关注。

日前，Winter在自己的IG帐号上发布了妈妈年轻时的照片，并附文「我妈妈，超可爱」。 Winter妈妈拥有丰盈的波浪发型，散发出清纯美，特别是高挺的鼻梁和俐落的下颌线与Winter几乎一模一样。 网友们看到后纷纷留言：「基因真强大」、「妈妈也超美」、「不只是相像，简直一模一样」、「善良的研究一模一样」、「妈妈年轻时应该超有人气，完全是一位大美人」等。
（图源：IG@imwinter） （图源：IG@imwinter）

此外，Winter所属的aespa於上月21日发行了第五张迷你专辑《Whiplash》，新曲发布首日即登上全球最大音乐平台Spotify第53位，创下2024年K-pop女团歌曲的最高首日进榜纪录。 aespa还将从明年1月起展开北美和欧洲巡演，预计在美国、加拿大、英国、法国等29个国家和地区进行41场演出。
（图源：FB@aespa）

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