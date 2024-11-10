美国NASA特别关注并分享人气女团 IVE 的新歌〈Supernova Love〉：是黑暗中闪耀的超新星！

NASA（美国国家航空暨太空总署）标注了女团 IVE 并引用她们的歌词：「黑暗中闪耀的超新星（Supernova）」

人气女团「IVE」推出了新歌〈Supernova Love〉，与此同时，NASA 在官方 Instagram 上解释了「超新星（Supernova）」一词，并标注了刚发行新歌的 IVE 官方 IG，并附上了歌词「在黑暗中闪耀的超新星」。



▼ IVE 新歌〈Supernova Love〉完整 MV：



NASA 补充道：「当超新星残骸SN 1006首次出现在西元1006年的天空中时，亮度远超金星，且持续数周之久甚至在白天也可见。从那一刻起，它便引起全球天文学家的高度关注与研究」等解说，进一步丰富了这首歌的背景。





贴文中也添加了「#SupernovaLove」、「#IVE」、「#DavidGuetta」等标签，这首歌融合了法国 DJ 兼制作人 David Guetta 的节奏及 IVE 成员们的歌声，传递了「爱赋予我们无限力量」的讯息，并从日本著名音乐家坂本龙一的〈Merry Christmas Mr. Lawrence〉（圣诞快乐，劳伦斯先生）歌曲中采样，让旋律带有怀旧感并充满生命力，呼应著浩瀚的宇宙。



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