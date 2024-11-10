安宰贤「离婚梗」名言再加一！《我独》拔智齿时说出意味深长的话：「不想再看到已经结束的爱了」

人气演员「安宰贤」在《我独自生活》节目上分享了拔智齿的过程，让大家看了是既感伤又害怕，相当有共鸣。

最新（11月8日）播出的 MBC 热门综艺节目《我独自生活》中，安宰贤在看牙医前始终忐忑不安，随著预约时间越来越近，心里也越来越难受。还比喻成像是跟暗恋的人告白前紧张的心跳加速感，甚至还知道自己会被拒绝一样。因为两件事都很痛苦，真的让人非常抓狂。



虽然有些人很年轻时就经历拔智齿，但也有40~50岁才拔的人，也有人一辈子都不会经历到，而第一次在37岁拔除智齿的安宰贤，引来Code Kunst的调侃：「看来现在要开始去爱了吧。」全炫茂接著说：「他已经爱过了吧？」一旁的主持人们回应：「俗话说得好，拔了智齿就会变大人。」安宰贤回：「现在才要变成大人，在此之前都只是个孩子。」讲完自己也认不住笑场。



面临手术的安宰贤询问医生拔掉的智齿会如何处理？医生表示会作为医疗废弃物处理掉，并反问：「您是想保留吗？」安宰贤马上回说：「不用不用不用，我不想再看到已经结束的爱情了。」表情显得厌恶，如此双关的回应也引来全炫茂附和：「这话说得意味深长喔～，洒脱的离别。」

PS：安宰贤於2016年与演员具惠善结婚，但在2020年离婚了，之后就常常出现许多「离婚梗」名言，一边自嘲坦然面对、一边独自生活著。

▼拔完智齿后的安宰贤：



▼安宰贤拔智齿前后的脸蛋差距，引发关注！



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