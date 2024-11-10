安宰賢「離婚梗」名言再加一！《我獨》拔智齒時說出意味深長的話：「不想再看到已經結束的愛了」

人氣演員「安宰賢」在《我獨自生活》節目上分享了拔智齒的過程，讓大家看了是既感傷又害怕，相當有共鳴。

最新（11月8日）播出的 MBC 熱門綜藝節目《我獨自生活》中，安宰賢在看牙醫前始終忐忑不安，隨著預約時間越來越近，心裡也越來越難受。還比喻成像是跟暗戀的人告白前緊張的心跳加速感，甚至還知道自己會被拒絕一樣。因為兩件事都很痛苦，真的讓人非常抓狂。



雖然有些人很年輕時就經歷拔智齒，但也有40~50歲才拔的人，也有人一輩子都不會經歷到，而第一次在37歲拔除智齒的安宰賢，引來Code Kunst的調侃：「看來現在要開始去愛了吧。」全炫茂接著說：「他已經愛過了吧？」一旁的主持人們回應：「俗話說得好，拔了智齒就會變大人。」安宰賢回：「現在才要變成大人，在此之前都只是個孩子。」講完自己也認不住笑場。



面臨手術的安宰賢詢問醫生拔掉的智齒會如何處理？醫生表示會作為醫療廢棄物處理掉，並反問：「您是想保留嗎？」安宰賢馬上回說：「不用不用不用，我不想再看到已經結束的愛情了。」表情顯得厭惡，如此雙關的回應也引來全炫茂附和：「這話說得意味深長喔～，灑脫的離別。」

PS：安宰賢於2016年與演員具惠善結婚，但在2020年離婚了，之後就常常出現許多「離婚梗」名言，一邊自嘲坦然面對、一邊獨自生活著。

▼拔完智齒後的安宰賢：



▼安宰賢拔智齒前後的臉蛋差距，引發關注！



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