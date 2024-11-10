【韩网热门】婚礼上一位帅哥在新娘等待室大哭

演员宋承宪在本周的《刘QUIZ ON THE BLOCK》聊到一件往事。 有一名女粉丝从宋承宪还是新人的时候就追随他，当时还在读书，是二十多年的老粉。 有一天她来到宋承宪拍戏的地方，说：「欧巴，我要结婚了。」

婚礼那天，宋承宪悄悄来到新娘等待室，每个人见到他都发出惊呼、十分开心，新娘却突然哽咽。 宋承宪原本是想给她惊喜，但突然间，眼前浮现出她背著书包、穿著制服来看他的模样。 如今20年过去，她即将成为某人的妻子，想到这些，宋承宪也跟著一起哽咽。



宋承宪：「但我这时若对著粉丝哭，画面会很奇怪！不仅丢人，可能还会引人误会：『宋承宪怎么来了，为什么在哭啊？』」为了不让气氛变得奇怪，宋承宪努力忍住哭泣，拉著粉丝一起留下了珍贵的合照~

宋承宪：「我很感谢她。 她是陪伴我20年岁月的后援会会长。 如果没有粉丝的存在，我们这种人若是得不到大众的喜爱，是没办法走到这里的。 真的很感谢他们。」



韩国网友评论：

1. 好感动，我也一起哭了ᅲᅲ

2. 两个人一定都有很多感慨吧ᅮᅮ

3. 在新娘等候室哭泣的宋承宪kkkk又好笑又温暖

4. 如果是不认识的人看到这一幕，肯定整场婚礼都在好奇究竟有什么隐情kkk

5. 但凡不是艺人，误会都大了kkkkᅲᅲᅲ

6. 啊，原来我同事说他去参加朋友婚礼时，听说宋承宪前女友也在同一个地方办的婚礼，说的就是这个啊！！！

7. 哇，如果是我，会把跟宋承宪的合照印得比结婚照更大，裱起来挂在墙上kkkkk

8. 在新娘等待室见到本命，当然会哭啊ᅲᅲ

9. 那位粉丝一定非常幸福，宋承宪送给她很大一份礼物

10. 追星岁月都值了ᅲᅲᅲᅲᅲ

11. 我能理解宋承宪为什么会哭，当年穿校服的粉丝已经要结婚了，他心里该有多欣慰啊

12. 20年啊，真的是送妹妹/侄女嫁人的感觉吧，换了是我也会流泪的

13. 哇他是把粉丝看得很重的艺人，让人很有好感

14. 真的是很温暖、很帅气的人

15. 超级大帅哥为我哭泣ᅲᅲ 感动

16. 粉丝的老公怎么办，对方是全韩国最帅的男人耶kkk

17. 参加曹世镐婚礼的圈外人在后记里写道：「宋承宪是全场最帅」kkk真人真的太帅了

18. kkkk看起来非常有故事！对粉丝好的艺人，希望他一直顺利发达

19. 粉丝和艺人都很棒

20. 艺人与粉丝的关系真的是既远又近，十分奇妙啊ᅲᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/3477719411

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