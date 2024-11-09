【有片】年过半百仍全开麦唱跳！朴轸永新歌〈Easy Lover〉首演获好评「像教授示范」，大聊「出轨」令李炳宪超尴尬

在这个AR垫音成为默认配置的时代，居然还能在打歌节目看到完全开麦的歌舞表演，不仅品质无可挑剔，重点是歌手本人已经53岁，真的令人敬佩和感动！

今年53岁的朴轸永今年迎来出道30周年，11月4日发行了最新单曲〈Easy Lover〉，昨晚在KBS 2TV打歌节目《Music Bank》带来首次表演。



最近不仅偶像团，就连trot歌手都使用Live MR（部份提前录音、部份现场演唱），屡屡引起假唱争议，但朴轸永一点点垫音都没开，完全是现场演唱，而且歌声稳定的同时跳舞也丝毫不含糊，令网友敬佩不已。



很多网友称赞朴轸永实力强悍、非常帅气：「以歌手而言无懈可击」、「虽然不是我的菜但十分尊敬」、「太纯熟了，仿佛在看教授示范」、「他说过目标是60岁还能全开麦唱跳，现在看来完全没有问题」、「这样坚持初心的大叔太少了」、「不开垫音的打歌节目真的久违」、「果然还是现场演唱的舞台最好看」、「这才叫真正的歌手」、「 本职和自我管理都优秀，真的帅气」、「希望其他歌手也这样做」。

也有人惋惜道歌曲本身配不上如此优秀的唱跳功底，例如「总是跟女人贴在一起，请换一换主题」、「除了实力之外一切都不喜欢，观念旧式、把女人商品化」等等。



朴轸永对歌舞的赤诚之心确实非凡人可及，日前他请来影帝李炳宪观看MV并给出演技类型，介绍剧情时说「爱上不该爱的人」，令有过出轨负面事迹的李炳宪瞬间笑容消失，直到朴轸永说「剧情说的就是我」，李炳宪才松一口气并做出「以舌顶脸颊」表情，看起来十分不爽。 （影帝大概在想：是整人节目？ XD）这20秒空气中充满尴尬，连工作人员都不敢出声，只有朴轸永丝毫没有意识到问题、始终充满热情地讲解，真的是全身心专注於作品本身。



此外，朴轸永正在为KBS 2TV最新选秀节目《THE DDANDDARA》担任评委，将於12月27日至29日至首尔奥林匹克公园举办年末单独演唱会《Still JYP》。



▼朴轸永新歌〈Easy Lover〉请来《黑暗荣耀》「丰满空姐」车珠英和李伊庚出演MV：



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