【有片】年過半百仍全開麥唱跳！朴軫永新歌〈Easy Lover〉首演獲好評「像教授示範」，大聊「出軌」令李炳憲超尷尬

在這個AR墊音成為默認配置的時代，居然還能在打歌節目看到完全開麥的歌舞表演，不僅品質無可挑剔，重點是歌手本人已經53歲，真的令人敬佩和感動！

今年53歲的朴軫永今年迎來出道30週年，11月4日發行了最新單曲〈Easy Lover〉，昨晚在KBS 2TV打歌節目《Music Bank》帶來首次表演。



最近不僅偶像團，就連trot歌手都使用Live MR（部份提前錄音、部份現場演唱），屢屢引起假唱爭議，但朴軫永一點點墊音都沒開，完全是現場演唱，而且歌聲穩定的同時跳舞也絲毫不含糊，令網友敬佩不已。



很多網友稱讚朴軫永實力強悍、非常帥氣：「以歌手而言無懈可擊」「雖然不是我的菜但十分尊敬」「太純熟了，仿彿在看教授示範」「他說過目標是60歲還能全開麥唱跳，現在看來完全沒有問題」「這樣堅持初心的大叔太少了」「不開墊音的打歌節目真的久違」「果然還是現場演唱的舞台最好看」「這才叫真正的歌手」「 本職和自我管理都優秀，真的帥氣」「希望其他歌手也這樣做」。

也有人惋惜道歌曲本身配不上如此優秀的唱跳功底，例如「總是跟女人貼在一起，請換一換主題」「除了實力之外一切都不喜歡，觀念舊式、把女人商品化」等等。



朴軫永對歌舞的赤誠之心確實非凡人可及，日前他請來影帝李炳憲觀看MV並給出演技類型，介紹劇情時說「愛上不該愛的人」，令有過出軌負面事跡的李炳憲瞬間笑容消失，直到朴軫永說「劇情說的就是我」，李炳憲才鬆一口氣並做出「以舌頂臉頰」表情，看起來十分不爽。 （影帝大概在想：是整人節目？ XD）這20秒空氣中充滿尷尬，連工作人員都不敢出聲，只有朴軫永絲毫沒有意識到問題、始終充滿熱情地講解，真的是全身心專注於作品本身。



此外，朴軫永正在為KBS 2TV最新選秀節目《THE DDANDDARA》擔任評委，將於12月27日至29日至首爾奧林匹克公園舉辦年末單獨演唱會《Still JYP》。



▼朴軫永新歌〈Easy Lover〉請來《黑暗榮耀》「豐滿空姐」車珠英和李伊庚出演MV：



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