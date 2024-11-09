孔刘猜不出BIGBANG热门曲遭徐玄振白眼，下一秒她又向BTS的粉丝ARMY们下跪道歉XD《一箱情缘》

孔刘与徐玄振为了新剧《一箱情缘》宣传接受了专访，在「猜歌游戏」中，两人的爆笑互动引发讨论～。

两位人气演员都是经纪公司 Management SOOP 的旗下艺人，官方频道也公开了他们接受专访的互动影片，一边游戏一边感受他们有趣的互动。两人更是第一次合作，也藉此机会让他们更加熟悉。



轮到「听前奏－猜歌游戏」时，选到的类型是「男团」，徐玄振表示自己擅长女团歌，有些担心，孔刘则是从街头顽童（New Kids on the Block，90年代美国男团）后就没有特别关注了，预告了这场游戏会相当精采有看头。XD



第一首由於是经典男团东方神起的名曲〈MIROTIC〉（魔咒）两人合作成功答对，接下来响起GD的声音，徐玄振充满自信地喊「BIGBANG」，但是孔刘却想不起歌名，徐玄振更提示他：「不觉得很FANTASTIC吗？」最终答题失败，正确答案是〈Fantastic Baby〉，徐玄振直接无奈在一旁白眼，反应超可爱～。





在答对国民神曲Super Junior的〈Sorry Sorry〉后，两人又遇上一大难题，一阵口哨声开头的歌曲，徐玄振问：「听完（这开头）是怎么知道（答案）的？」节目组给出了高级提示：「如果不认识他们，就有点...。」孔刘自信回应：「BTS！（防弹少年团）」徐玄振瞪大双眼看著孔刘，整个人走向孔刘直接背对镜头，居然把最难的歌名交给她答，陷入了困境。XDDD



正确答案是〈DNA〉，答题失败后，徐玄振立刻对著镜头下跪：「对不起ARMY们，我真的知道很多歌的，也经常听他们的歌。」孔刘在一旁帮忙说话：「不是的，也可能会不知道的啊。」而在听到歌名〈DNA〉后，孔刘表示只是不知道歌名，但听过这首歌。



▼两人「猜歌游戏」的片段在04:00~08:11。



此外，Netflix 全新影集《一箱情缘》（The Trunk）确定将於11月29日上线首播，讲述因湖边浮出的行李箱，一间秘密婚姻介绍公司随之曝光，一对夫妻的诡异婚姻也被卷入事件的漩涡；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶。



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