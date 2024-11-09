G-Dragon公开新歌〈Power〉稀有珍贵的练习室舞蹈版本，仅用10小时就突破五十万人观看！

在G-Dragon登上《2024 MAMA》前，抢先看新歌〈Power〉的完整舞蹈影片，还有YG娱乐「双权兄弟」（权氏兄弟）护驾，整支影片看完就是爽！！！

韩媒标题：「最棒的存在，不可超越的传奇」，韩国 KPOP 流行文化偶像 G-Dragon（GD，权志龙）於新曲〈Power〉横扫国内外的各大音源排行榜，名列前茅，只要有他的消息，就一定能够引发讨论。



▼目前MV公开8天，已经突破2000万观看人次：



▼〈Power〉的表演影片也展现出GD独有的色彩和世界观，让大家更加期待他在《2024 MAMA》舞台上的演出：



而最新公开的〈Power〉练习室完整舞蹈版，仅用10小时就吸引五十万人观看！即使多年未复出（上一张个人迷你专辑是在2017年），一回归就引来大批网友关注。（截稿时间已累积80万，以惊人速度准备突破百万）



目前，男团 BIGBANG 三人（G-Dragon、太阳、大声）将在MAMA上合体，团体也以〈Power〉这首歌为基础，久违地在舞台上同框演出。

▼G-Dragon、太阳出演大声的网路节目《家大声》，久违合体综艺让粉丝们看了非常感动：



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