《只要有空》金南佶揭露自己有隐藏的对象：「和我的取向非常契合，随时结婚都没问题！」

金南佶与李荷妮、金成均这三人搭档为宣传续集新戏《热血司祭2》来到SBS综艺《只要有空》作客，金南佶自曝手机中有一个人的名称被他存为「老婆」，还说根本到了可以随时步入礼堂的程度，引发大家关注。

《只要有空》节目中金南佶突然无预警公开自己的理想型！原来是《热血司祭》中的另一成员金成均，让所有人大吃一惊，李荷妮也提到金南佶干脆在手机中就把金成均储存为「老婆」，更说他们两位是超越节目MC刘在锡与柳演锡的幻想组合。金南佶也非常同意这样的说法，更表示如果有像金成均这样与他这么契合的女生出现，他可以马上结婚都没问题，展现了他对金成均的爱意，连刘在锡都相当吃惊。



特别是两人的饮食取向完全相同，只要是汤饭与面就照单全收，这点也让李荷妮大笑了起来，金南佶表示自己与金成均每天不是吃面就是汤饭，李荷妮也附和说大家的聊天群组里面有80％的内容在讲汤饭，就连今日要来录影前，金南佶都还在打算今日的午餐不是吃面就是汤饭，让李荷妮都想大喊「可以不要再吃那么多碳水化合物吗」让刘在锡与柳演锡两人大笑。



李荷妮认为人能够「发疯」的总能量是固定的，有些人比较早开始或是比较早使用完，有些人则是比较晚，不过金南佶可能是个例外，他的总能量比一般人都多，已跨越了一个等级，金南佶也承认自己有过人的活力，还暴露都活到这把年纪了，有时父母对他还是感到疲惫，也是另一种承认是自己骨肉的情况。说法令人觉得非常有趣，也让观众们期待金南佶在节目中玩游戏的实力发挥。



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