终於确定了！李钟硕主演《W－两个世界》导演新作《瑞草洞》再演律师但却是9年的资深助理～

人气演员李钟硕终於确定了下一部的主演韩剧《瑞草洞》，并与在热门韩剧《W－两个世界》的朴胜宇导演二次合作，真是让人太期待啦！

经纪公司 Ace Factory 於今天（5日）释出最新消息，李钟硕已确定出演 tvN 的新剧《瑞草洞》。

《瑞草洞》是一部讲述每天在瑞草洞法律小镇上班的律师助理们愉快又热血的青春剧。该剧由现役律师担任编剧，真实地描绘出「现实律师」的真正生活，将描绘出律师们负责日常生活和周围可能发生的案件，并在过程中成长的故事内容。



李钟硕将在剧里饰演一位拥有极高逻辑能力和拥有9年经验的律师「安柱亨」。他成为律师的原因仅仅是因为对逻辑和案件感到有趣，并非一开始就有保护弱者、伸张正义、改变世界的「崇高理想」。柱亨只是有著9年职场经历的律师而已，且从未跳槽过，始终留在同一家公司上班，并以极高的工作效率创下了律师助理的薪资新纪录，但因懒得开业，成为了律师助理界的「大前辈」。然而，对柱亨来说再平静不过的「职场生活」开始出现了裂痕......。



这次李钟硕以律师身份回归，透过前作 2022年《黑话律师》展现了戏剧性的律师生活，并获得当年的MBC演技大赏，证明了自身值得信赖的的价值。如果说《黑话律师》中的他展现了超越现实、跌宕起伏的律师生活，那么《瑞草洞》中的他则是更加贴近现实的超真实角色，日复一日地坚持并生活在职场中。这种贴近现实的李钟硕演技转变让人更加期待了。



而《瑞草洞》将由曾执导过《Kairos：化时为机》、《春天来了，春天》、《不是机器人啊》的导演朴胜宇执导，他与李钟硕曾在《W－两个世界》合作过一次，当时他是共同导演。另外，编剧由现任律师的李承贤担任，将以切身体验的律师助理生活为基础，展现丰富多彩的故事情节。



目前《瑞草洞》预计将於明年上半年在 tvN 播出。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻