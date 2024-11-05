现在立刻马上以0.25倍速重新打开《鱿鱼游戏2》预告！他怎么穿上了运动服？

《鱿鱼游戏2》预告片大家都看了吗？ 值得细细品味，不然就会错过一个重要的场景。

日前，Netflix向全球发布了《鱿鱼游戏》第二季的预告片，该剧将於12月26日上线。



在第二季中，誓言复仇的成奇勋（李政宰 饰）再次进入游戏，迎来了与「Frontman」的紧张对决。 然而，当观众们以慢速观看预告片时发现「Frontman」（李炳宪 饰）穿上了参赛者的绿色运动服，让人震惊不已。 在第一季中，「Frontman」是负责管理游戏的角色，而这次他却以参赛者的身份出现，使观众对这一角色的转变更加好奇。「Frontman」为何会以参赛者身份出现？ 这种变化会对游戏的进程带来什么影响？ 这些疑问引发了观众的热烈讨论。



与第一季不同的是，第二季中每场游戏结束后将会进行一次是否继续游戏的投票。 由此可见「Frontman」和成奇勋在这一点上可能会意见分歧，令人更加期待他们之间的对抗。



预告片中参赛者们在「微笑~」的机械音中拍照的场景拉开了序幕。 和第一季一样成奇勋仍然是456号，这一次他面无表情地展现出对游戏充满自信的样子。 接下来的画面中，成奇勋紧张地说道：「不能这样下去，我们现在必须离开这里。 我参加过这个游戏，这样下去真的会全死在这里。」这一幕进一步加剧了紧张氛围。

即将於12月26日上线的第二季将有李政宰、李炳宪、朴成勋、魏嘏隽、任时完、曹柔理、姜河那、T.O.P等人重磅出演。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻