巨星Class！GD权志龙出国搭乘特斯拉Cybertruck前往仁川机场，飞香港出席品牌活动

今日（11月4日）上午，BIGBANG队长GD（G-Dragon，权志龙）从仁川机场出国，前往香港参加香奈儿2024/25度假系列巡回时装展。

GD一向以独特和超前的时尚品味著称，这天现身机场不仅展现了一如既往的强烈GD风格穿搭，他搭乘的坐骑——尚未在韩国正式上市的特斯拉Cybertruck亦引起关注。















Cybertruck是特斯拉的第一款电动皮卡，去年底刚刚在美国交车，今年9月第一批运抵韩国公开亮相。 车身为一体成型不锈钢防弹外壳，密封性优越足以在火星上行驶，全新升级电瓶亦大幅减重及提高耐用度，全系列搭载FSD自动驾驶辅助系统，上市以来在美国本土销量势头十分强劲。 因预订量巨大，目前尚未公布在韩国的上市日期。 价格从6万990美元到9万9990美元不等。







此外，GD时隔7年4个月回归歌坛，上月31日发行新曲《POWER》后迅速登上韩国最大音源榜Melon的TOP 100榜首，截至11月2日登上15个国家和地区的iTunes歌曲排行榜冠军，歌曲MV亦在发布一天后突破了1000万次观看。

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