【多图】犯罪动作剧《江南B-Side》举行制作发布会！赵佑镇、池昌旭、河允景、金亨瑞四主演出席

赵佑镇、池昌旭、河允景、金亨瑞（封面图源：TVDaily）
今日（30）Disney+《江南B-Side》举行制作发布会，朴楼利导演、主演赵佑镇、池昌旭、河允景、金亨瑞（BIBI）出席活动。
赵佑镇、河允景、金亨瑞、池昌旭、朴楼利导演（图源：TVDaily）赵佑镇、河允景、金亨瑞、池昌旭（图源：TVDaily）赵佑镇、河允景、金亨瑞、池昌旭（图源：TVDaily）
赵佑镇
赵佑镇（图源：TVDaily）赵佑镇（图源：TVDaily）
池昌旭
池昌旭（图源：TVDaily）池昌旭（图源：TVDaily）
河允景
河允景（图源：TVDaily）河允景（图源：TVDaily）
金亨瑞（BIBI）
金亨瑞（图源：TVDaily）金亨瑞（图源：TVDaily）
《江南B-Side》讲述贱民警探姜东宇（赵佑镇 饰）於女儿的朋友失踪后再次陷入到充满罪恶、毒品和腐败的世界。 他不惜一切代价营救女儿的朋友，被迫深入到长期人口高失踪率的江南区，还发现了上流阶层的秘密...，Disney+自2024年11月6日起每周三公开两集。
（图源：Disney+《江南B-Side》海报）
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