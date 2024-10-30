徐玄振&孔刘上演假面夫妻！悬疑新剧《一箱情缘》公开惊悚首波预告：婚姻这概念...令我作呕

Netflix 将剧名翻译成《一箱情缘》，这表面看似浪漫喜剧的字眼，预告却处处透露著令人毛骨悚然的氛围！好想赶快看到啊～。

在这部新剧中，孔刘和徐玄振将成为「一年夫妻」。

Netflix 全新影集《一箱情缘》（The Trunk）确定将於 11 月 29 日星期五上线首播，今天一早公开了 正式前导预告。



《一箱情缘》讲述因湖边浮出的行李箱，一间秘密婚姻介绍公司随之曝光，一对夫妻的诡异婚姻也被卷入事件的漩涡；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶。



▼预告中充满悬疑惊悚的氛围，看了不寒而栗，强大的阵容也令人充满期待～！徐玄振最后看向镜头，无情地说道：「婚姻这概念...令我作呕」



【人物简介】

▼徐玄振饰演合同制婚姻介绍公司「NM」的职员－卢仁智，同时也是个不婚主义者，她经历过四次婚姻，正元是她的第五任丈夫。



▼孔刘饰演音乐制作人－韩正元，认为世上所有婚姻都是骗局，却很讽刺的思念著婚配的第一任妻子，於是再次使用服务，与第二任妻子卢仁智相遇了。



《一箱情缘》改编自人气小说，由《我们的蓝调时光》金圭泰导演和《花郎》朴恩英编剧合作打造。

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