【韩网热门】在《鱿鱼游戏2》里破格登场的「全宰寯」！网友：完全没认出来

全球粉丝引颈期盼的《鱿鱼游戏2》即将於12月26日通过Netflix和大家见面！

这一季将延续上季未解的故事线并增添新角色。 主演阵容包括原班人马李政宰、李炳宪和孔刘，魏嘏隽饰演的警察黄俊昊也将回归，第二季还加入了任时完、姜河那、朴圭瑛、朴成勋等韩国明星。

最近公开的预告片里，这一位的亮相惊呆众人！他一闪而过，还以为是女演员呢！！原来是「全宰寯」（朴成勋在《黑暗荣耀》中的角色）啊！





韩国网友评论：

1. 怎么能这么美

2. 我还在想到底哪个是他

3. 他和女演员吴贤京好像

4. 没想到他这么适合短发

5. 画了眼妆了吧???? 是变性人或者是男扮女装的角色吗

6. 哎唷，美到没认出来

7. 肯定是假发，不过，哈哈哈哈哈哈，还蛮美的

8. 哈哈哈哈哈，他本名是「全宰寯」

9. 上学的时候，女生前辈里肯定会有这种

10. 失去了本名的朴成勋

11. 全宰寯太熟悉了，已经忘记他的本名了

12. 到底是什么样的角色啊

13. 很讨厌跟随潮流，添加变性人角色

14. 我以为是李光洙

15. 如果是变性人角色的话，妆容要好看一点啊，这是什么啊

16. 我真的以为是女人

17. 大家都在说他，我还特意去找，对於脸盲的我来说，真的没认出来，不过不要总是叫他全宰寯，人家有名字，又说回来他本名是什么啊

18. 本名朴成勋

19. 宰寯啊， 干得漂亮，感觉很有趣

20. 我还在想到底有什么冲击力，确实冲击力很强

21. 我还以为是申惠善

22. 所有男扮女装的明星中最自然的一个

23. 我才发现，真了不起啊

24. 全宰寯！完全就是李敏镐=具俊表

原文：https://theqoo.net/square/3467591395

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