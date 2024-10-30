店大欺客无视粉丝合理要求？SEVENTEEN粉丝看预先录制遭安全隐患，多人昏厥、身体不适

关於组合SEVENTEEN的新歌录制现场发生安全问题，粉丝们要求官方道歉。

据韩媒「日间体育」独家消息，SEVENTEEN於10月15日在京畿道坡州的CJ ENM演播中心进行Mnet《M Countdown》的新歌《LOVE, MONEY, FAME》舞台的预先录制（又称事前录制）。 事后作为观众参与的A某在22日通过社交媒体发布了一篇标题为「2024年10月15日SEVENTEEN《M Countdown》预录制的粉丝安全问题的官方道歉和整改要求」的文章，声称总结了现场遇到安全问题的受害者的意见。该文章在社交媒体X上被转发超过1000次。

A某表示，「原定申请入场的1600人被压缩到狭小的空间中，实际入场人数达到了1700人。 站在舞台区域的粉丝们由於周围人群的挤压感到生命受到威胁，许多粉丝在舞台表演过程中昏厥或出现身体不适而被抬出现场。为了入场，必须穿上发放的厚重夹克，这导致有人因脱水而昏厥和身体不适。」

A某还提到，「受害者们在离开现场后，由於可以待的空间狭小，只能坐在或躺在沥青地面上。」并进一步强调，尽管现场工作人员在退场时收集了受害者的个人讯息，但所属公司并没有进行任何后续处理。



A某通过粉丝沟通平台Weverse投诉「在SEVENTEEN的预先录制中，粉丝暴露於危险环境中，希望能够传达不满」。 但他收到了「现场发生的事情我们只能在现场提供帮助，敬请谅解」的回覆。 对此A某表示：「作为大型企业，拥有巨大影响力的Pledis、HYBE和CJ ENM却对粉丝的投诉视而不见。 」

与此相关，A某告诉「日间体育」他在10月18日已向韩国消费者协会提出了相关问题，并表示希望通过韩国消费者协会获得所属公司的回应，「所属公司要求若想获得额外的补偿，需提供当时情况的照片或影片等资料」，他声称：「然而预录制在广播公司进行时，进入录制工作室时工作人员会通知所有人无法使用手机等电子设备，因此没有留下任何关於现场情况的证据。」



此外，另一位当时在现场的SEVENTEEN粉丝B某表示，「当天舞台设计为突出的形式，粉丝为了能近距离看到成员们，纷纷涌向中央，导致观众们感到非常疲惫。现场的成员们也意识到安全问题，尽量想快点结束录制。」

对此，HYBE方面表示：「当天的场地容纳人数和安保人员规模等都是按照广播公司的手册决定的。我们和广播公司采取了现场措施，如疏导观众到休息区和提供饮料，以减少观众的不便。」同时，《M Countdown》相关人士表示：「没有特别的立场。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻