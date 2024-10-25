ROSÉ＆Bruno Mars〈APT.〉获音乐节目一位！Bruno Mars用韩文发表感言：「第一次拿到一位，我哭了一早上」

BLACKPINK 成员 ROSÉ 日前和 Bruno Mars（火星人布鲁诺）发行合作歌曲〈APT.〉，超洗脑的歌词和旋律，也在全球引发热潮。

24日〈APT.〉也在音乐节目《M Countdown》获得一位。Bruno Mars 今日（25）通过 IG 限时动态发表获得一位的感言，他用韩文写下：「非常感谢韩国的粉丝们！因为第一次在音乐放送拿到一位，所以我哭了一早上 呜呜。非常感谢帮助我拿到一位的 ROSÉ，也感谢大家喜爱〈APT.〉。」最后还写下「Love, Bruno 欧爸」。



ROSÉ 也转发该限时动态并用英文回答道：「爲你感到骄傲，Bruno Mars（So proud of you Bruno Mars）。」



Bruno Mars 有趣的贴文，也在韩网引发热烈讨论。韩网友纷纷表示：「40岁第一次获得MCD第一名，好激动」、「果然坚持下去就会成功了」、「听说实力很强，一次都没上过音乐节目，这像话吗」、「再来一首！Go Go」、「不唱安可的话无效！！立刻来韩国吧」、「成爲第一名歌手真的好难（韩网友说他是出道5427天才获得一位）啊！辛苦了」、「安可舞台拜托了」、「天啊！如果得了第一名，就要出来唱安可歌啊」等等。

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