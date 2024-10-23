《Running Man》宋智孝单独节目！跨国合作BBC《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒险》

今（23）日，英国电视台BBC旗下BBC Studios及韩国电视台JTBC宣布合作纪录片《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒险》，让宋智孝体验当海女的同时传播韩国海女文化。

在老牌人气韩综《Running Man》活跃，有「王牌智孝」之称的宋智孝，将在《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒险》做出生涯最大挑战，要和传说中的海女们一同体验潜水等海女特殊活动，计画制作三集。「海女」一职是韩国被联合国教科文组织认定的人类非物质文化遗产，她们没有顶尖的氧气设备，却能下海潜水至深20公尺采集海鲜，传统已流传400年，现今仍有许多高龄女性参与。



在《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒险》中，宋智孝为了挑战海女将受高强度特别训练，特别的是，宋智孝母亲曾是国家队游泳选手，阿姨也当过海女，因此对海洋有著一定的兴趣。海女多从8岁幼龄开始受训，而宋智孝将在迈入40岁之际挑战，一般30多年的训练得在一个月内完成，身体与心灵的训练过程将展现自己的全新面貌，以及韩国文化的不为人知的一面。



BBC Studios 亚洲内容高级副总裁Ryan Siotani表达BBC Studios能透过JTBC和BBC Earth Asia让观众从宋智孝的视线了解海女们的生活、看见济州岛的美丽风景，感到非常高兴。亦表示深知韩国作为重要内容制作国能和合作伙伴能发挥重要作用，还能得到韩国代表性电视台JTBC和KOCCA（韩国文化产业振兴院）的支援，非常期待首次共同制作，「为了强化和发展与亚洲伙伴的关系，并向世界传达更多的亚洲故事，制定了充满野心的计划」。

JTBC SAY Studio内容事业本部长李东熙则表示此次计画是JTBC向世界舞台宣传韩国珍贵文化遗产的重要机会，济州海女们过著传统和自然融合的独特生活，能够和全球观众分享他们的故事「很有意义」，「与BBC Studios的此次共同制作将成为今后向全世界传达更多韩国故事的跳板，我们计划创造新的国际内容制作模式」。



宋智孝则说能参与BBC Studios及JTBC共同制作的项目非常开心，想藉此打破在演艺圈20多年的框架，她相当有抱负：「希望这不是单纯的体验，而是学习海女们的真实生活，从中成长的机会。」



《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒险》预定在明年初於JTBC和BBC Asia播出。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻