演員李章宇體重忽胖忽瘦像吹氣球！一天內體重可以起伏在5公斤之多！

演員李章宇表示自己從96公斤減重至85公斤！日前他登上YT節目與吃播主heebab喜飯一起去市場大吃，也提到自己謎樣的體重。

Heebab在影片中對李章宇說，他的體重最近似乎又回復原狀了，因為前陣子李章宇為了節目《我獨自生活》中與全玄茂及朴娜萊共同拍攝健身照，於是在4個月的期間內透過運動以及飲食管理，成功為103公斤的自己甩肉22公斤，成績可說是相當好，在當時也成為話題討論。不過似乎又再度回胖了。



體重又回胖的李章宇，說自已似乎無法維持，也反問Heebab是否有維持體重的秘訣？Heebab說自己近期沉迷於足球，李章宇笑說自己也都有在運動，但卻沒能達到身陷其中的程度，認為還是填飽肚子比較重要，讓人聽了覺得相當有同感。接下來兩人也來到京東市場，把所有菜單都點完一輪的李章宇顯得相當滿足。



李章宇也立刻被問到體重現況，他笑說之前曾經減重到85公斤左右，一週前量過是96公斤，笑說現在應該就胖到3位數了吧！Heebab也很驚訝地問說有可能1週增加3公斤以上的嗎？李章宇更回答「就算在1天內都可以胖到5公斤」讓大家覺得很不可思議。李章宇也表達過自己到濟州島開咖哩店與鮑魚粥店的計畫，也被問到那想要開到100家店嗎？他則表示比起店的數量，更希望開的是真正好吃的店，果然李章宇對於美食是相當的熱情。



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