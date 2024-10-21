CNBLUE为反击「假弹」恶评，狠心自掏腰包过亿、租场馆live开唱！帅气壮举如今想来竟感后悔

乐团CNBLUE近日做客JTBC《认识的哥哥》，聊到年轻气盛时的一次大胆事迹，陷入矛盾心情XD

CNBLUE刚出道时以人均一米八花美男形象受到瞩目，但也因外貌太突出而遭到偏见和质疑，不少恶评说他们在台上演奏乐器只是做做样子而已，令成员们十分受伤。 队长郑容和於是做出大胆决定：在迷你四专主打歌《I'm Sorry》宣传期进行现场演奏，用实力击碎谣言！



容和的这一提议在当时的电视台无法实现，CNBLUE必须另外寻找合适的场地，於是租借club并带齐工作人员到场录制，单是一天就要花掉两三千万韩元。 当时的宣传周期普遍为5周，算下来前后总共投入了不至一亿韩元，而且全部是成员们自掏腰包！



然而咬牙烧钱的结果却是反响平平、不如预期，令李正信坦言有点后悔：「在演唱会上展示给大家就好啊！」李寿根笑说郑容和做了没必要的决定，容和苦笑说「不管多么热爱live（也不该这样）~」李正信急否认称不是这个意思，同为音乐人的李常敏亦表示理解，毕竟这件事关乎歌手的自尊心。





其实从长期结果来看，CNBLUE这一举动还是带来了正面效果，在那之后质疑实力的恶评确实减少许多。 这几年CNBLUE积极参加音乐节演出，不断凭借实力征服观众、吸收新粉丝。



▽CNBLUE最近发行迷你十辑《X》，主打歌《想念的是你还是那时（ASleepless Night）》真的非常好听！



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