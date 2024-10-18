【韩网热门】男生身高160cm，不管做什么都是在乘以0！网友点评超犀利，句句诛心

男性真的很在乎自己的身高。

最近theqoo上有网友分享了一则吐槽文，原PO主表示「身高160cm，不管做什么感觉都是在乘以0」（一无是处的意思）。他称：「活著就是痛苦，问父母为什么要生下我，他们无言以对。 我告诉他们，只要他们去世了，第二天我就自杀。 努力生活有什么用，赚那么多钱有什么用，爱都没爱过一次的垃圾人生」。

韩国网友评论：

1. 大家不喜欢矮个子男生的一大原因就是太软弱了，内核也超级柔弱，怎么可能会有女生喜欢呢

2. 虽然网上一大堆人说男人的身高不重要，但是现实生活中至少得有170cm才行吧

3. 我前任只有165cm，真的很烂

4. 我173cm，交往过165cm的男生，我觉得虽然身高很重要，但更重要的是这个人，爱上的话根本不会在意身高，比起吐槽自己的身高不如充实自己

5. 不想说废话，就因为身高矮就要死要活的话，不如直接去死吧

6. 个子矮不是问题，问题在於因为身高而自卑，困在情绪中，在外貌至上的韩国，矮个子男生确实会自卑

7. 我身边就有160+的男生，可是他非常会谈恋爱啊

8. 其实女生并没有太注重身高，主要看体型和比例，如果不看外表，只因为身高矮就自卑，没有谈恋爱的信心的话，这已经不是身高问题了

9. 恋爱、结婚又不是人生的全部，一个人活著也可以啊，虽然我不看男生的性格，但更讨厌他的性格，而且越是这种人越会对女生的外貌品头论足

10. 除了身高，再想想其他方面啊，我身边有很多160cm+的男生都结婚了

11. 全清祖就很会谈恋爱啊，都结过3次婚了

12. 就是因为这种矫情的性格才没办法谈恋爱吧

13. 我朋友的前男友就160cm+，分手之后经常在我面前说思念前男友（他家里人都是疯子，所以才分手的）

14. 我的手足就是160+啊，从没断过女生，而且还结婚了，虽然是我的血亲，我也想说他很适合结婚，是个很正常的性格

15. 我谈过160的，也谈过163的， 身高根本就不是问题，是你的心理有问题

16. 日本矮男遍地都是，他们都恋爱结婚了啊，抛弃自卑的心理，好好学习日语，去日本吧

17. 老实说，160cm确实有点矮了，和性格没什么关系

18. Love yourself

19. 哪怕他170cm，他也会觉得身高不够，无法谈恋爱，要死要活的，180cm的话还会说个子太高了交不到女朋友，要死要活的

20. 没有比韩国女生眼光更低的女性了，你以为自己谈不了恋爱是因为身高，身高真的是问题吗??? 这只是你诸多问题中的一个，而你只看到了身高

21. 把恋爱看作人生最高价值才是最可笑的

22. 不谈恋爱，一个人好好活著不行吗？？

23. 和身高、颜值、钱没关系，是你的人品有问题

24. 我的朋友身高180（女），她说喜欢小巧的男生，后来遇到了一个个子矮的男人结婚了，现在过得很好。 无论高个子还是矮个子，大家恋爱都没问题啊

原文：https://theqoo.net/square/3446483805

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