朴叙俊自称是《黑白大厨》中的「黑汤匙」出身！谦虚表示：「多亏了演员金秀贤的帮忙才得以存活」

最近推出续集新作《京城怪物2》的朴叙俊来到YT频道作客，也想起了自己的无名时期，更搭上了最近很火红的电视实境节目《黑白大厨》，认为自己过往就像节目中所说的黑汤匙厨师一样。

节目MC郑在显问了本次的嘉宾朴叙俊说，从什么时候开始认为自己必须走上演戏这条路？首尔艺术大学戏剧科出身的朴叙俊，为何毕业不久就早早入伍了呢？朴叙俊则表示，因为当时一无所有，也没有什么有力的人脉，更说如果以最近很红的《黑白大厨》来说的话，自己就像是黑汤匙厨师一样的存在。



MC听了也表示，其实所有大学毕业生也都会担心毕业后靠什么过活，那个时期真的很黯淡，特别是对一位必须成为演员的人来说，什么都没有的话更是感受很深刻。朴叙俊也表达自己当时的心情的确如此，也感到相当迷茫，但很多时候也只能硬著头皮往前冲，自己也都不确定能不能做到，於是决定先解决兵役问题，所以甚至当时他连经纪公司都还没找，就先入伍服兵役了。



退伍后的朴叙俊是因为演员金秀贤的协助，才得以进入经纪公司，朴叙俊表示自己在退伍后，透过了朋友的朋友介绍，而能够拜托一位与金秀贤熟识的友人，希望也能够有机会与金秀贤当时所属的公司见面，而演员金秀贤也相当欣然协助，就这样让朴叙俊顺利进入了这家大型经纪公司。原来朴叙俊与金秀贤还曾有过这样的关联性。



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