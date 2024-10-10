《爱过之后来临的》日韩CP提早献吻！坂口健太郎&李世荣互相称赞：演戏时毫无距离感、眼里总是充满顽皮活力

由坂口健太郎携手李世荣主演的史诗级跨国爱情韩剧《爱过之后来临的》打破「韩剧第八集接吻定律」，从首播起便大量洒糖，送上多场甜蜜吻戏，让观众不禁为这对异地情侣大力集气！近日两位主角接受专访分享拍摄点滴，坂口直认与拍档沟通零距离，李世荣更自爆因为追日剧而深陷某位女星的魅力！

旧爱总是最美

韩剧《爱过之后来临的》讲述韩国女生红（李世荣 饰）在日本留学时邂逅润吾（坂口健太郎 饰）后随即陷入热恋，可是二人不敌文化和语言差异，最终从相爱走到离别。五年后，跃升为著名作家的润吾为了宣传新作而走到韩国，不知情的红被任命为当天翻译，二人重遇后不禁大吃一惊，过去的爱意依然记忆犹新，时间似乎冻结在离别的当天，各有新欢的他们将如何面对重逢的悸动？



贵为日剧当红男神，坂口健太郎在日本演艺圈活跃长达14年，擅於处理爱情片种的他更获封「浪漫戏匠人」，不过谈到首度主演韩剧，他坦言压力不少：「因为工作人员都是韩国人，所以我真的很担心自己作为一名『新手』要如何在这样的环境下表达自己的观点，但是一切都比我想像中来得顺利。」

尽管二人有著语言障碍，但是艺术打破了一切隔阂，坂口也直言他们心有灵犀：「我很难用言语解释，我和世荣演戏时真的没有任何距离感，我认为我们配合得很好。」李世荣也补充：「我不能说我们的互动很深入，但在我感到我们有一种强烈的亲切感，他的眼睛总是充满活力，也很顽皮，而且他的韩语程度比我的日文程度高得多，所以常常和我们开玩笑。」



文青穿搭教科书

剧中润吾是个人气作家，穿著上集知性和时尚於一身，堪称行走的「文青穿搭教科书」，坂口也在开拍前做了不少功课：「润吾是一位受欢迎的小说家，他想呈现时尚和强势的一面，所以大多穿著深色衣服；但是当我扮演大学生润吾时，我会换上洗过好几次的衬衫，因为他靠打工维生，平日甚少穿上干净的新衣服。」



早前李世荣曾透露为了《爱过之后来临的》苦练日文，原来除了语言以外，她也进行了多项「极限挑战」：「我要学习踩单车、开车、唱歌、弹吉他和日文等等，但是我没有一件事情能够做到完美，幸好在导演和剪接的帮助下，拍摄很顺利。」为了更了解拍档坂口，她特地在剧集开拍前翻看对方的作品，更意外成为女星小松菜奈的粉丝：「我看了他和小松菜奈主演的《余命十年》，我哭得很厉害，小松菜奈太漂亮了，之后我又看了几部由她主演的电影！」



爱情韩剧《爱过之后来临的》逢星期五晚上8时15分在「黄Viu」上架，观众亦可免费收看Viu Original原创韩剧《重组家庭》、《致我的解离》等，快人一步紧贴最新韩剧潮流。



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