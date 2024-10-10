【专访】跨国制作的浪漫之作！《爱过之后来临的》李世荣携坂口健太郎夜赏樱花荡秋千，拉进距离无惧语言障碍

近日，由韩日两国合作的新剧《爱过之后来临的》举行了线上记者会，邀请到导演文铉诚以及主演李世荣、坂口健太郎、洪宗玄和中村杏出席。 这部作品以独特的视角探讨爱情，引起了各国媒体的关注。

独特的叙事手法

当被问及这部作品与其他爱情剧的不同之处时，导演文铉诚表示：「这部作品中有著爱情、离别、以及离别之后的情感，全都含括在内，这种叙事跟之前的其他浪漫剧有所不同。 为此，我尽可能地呈现出更有深度、更为细腻的感情。」

跨越语言障碍的合作

这部剧最大的特色之一就是韩日演员的合作。 对此，演员们分享了不少有趣的经历。 李世荣说：「在异国准备拍摄的期间让我更加理解小红的感受，也帮助我和健太郎演员进行沟通。 我们都努力使用对方的语言，我说日文，健太郎则用韩文回答。虽然一开始十分紧张，但在克服障碍的过程中积累了对彼此的信任和感情。 尽管日文没有韩文那句『请享用美食』，我还是硬翻译成日文讲给他听。」

坂口健太郎则表示：「在韩国进行第一次拍摄时，我还没能顺利跨越语言障碍，所以趁在现场的时候学了几句韩文。 每天拍完后，我都会透过对讲机用韩文跟工作人员们说『从明天开始一起好好加油』。世荣也对我讲很多日文，不仅是台词还有其他对话，她的日文进步飞快、学习速度令我印象深刻，能感受到她做出很多努力，令我十分尊敬。」



对彼此的第一印象

李世荣对文导演的第一印象是衣著很可爱、散发艺术家气质，对於各位演员则是：「第一次在韩国见到健太郎时， 我觉得他就是润吾本人， 只是更加调皮的版本，带有男孩般的魅力。 第一次见到杏奈时， 我以为她会很傲慢，但她比预期中更加爱笑，看起来很好相处。 至於宗玄， 原来我们曾在一个颁奖典礼上一起颁过奖，当时觉得他好白、好帅。」

坂口健太郎：「对文导演的第一印象来自视讯通话，感觉他非常冷静，但当我在片场胡闹时他也会加入，甚至带头开玩笑。 和世荣第一次见面是在第一次正式会议上，当时她看起来非常冷静，甚至接近冷漠。 但实际上她是一个非常可爱的人，对於作品非常有热情，谈论角色时更感到她很有智慧。 至於敏俊，签名会后第一次见面时他有很多攻击性的台词、相当伤人，后来我们一起出去吃饭喝酒时终於互相温暖起来，一起度过了非常愉快的时光。 和中村杏是第一次见面，却感觉不像第一次呢（笑）。」



洪宗玄：「我对导演的第一印象是，只要有共同兴趣和酒就可以聊一整晚。 对於中村杏，读剧本时想像她会有点冷漠和时尚，但第一次见面时发现她其实很害羞，当然拍摄时她会变得不同，很爱笑。 第一次见到健太郎是在韩国的剧本朗读会，我确定他当时非常紧张。 他刚抵达韩国就马上就来参加朗读会，尽管日程繁忙仍然尽力而为。 至於世荣，她比我年轻，但我开玩笑叫她前辈大人。 她是一个非常诚实的人，总是积极讨论角色，让我也能放松地参与讨论，十分感谢。」



中村杏：「导演总是会给我非常认真地回答，我很希望能在他的执导下进行演出。 敏俊总是笑容满面，一直都是笑嘻嘻的。 日本男生不太会看著你的眼睛微笑，所以他让我很心动。 至於健太郎，我原本以为他很冷淡，但他都会很认真地跟我攀谈，也在我感到担心的时候来找我聊天。 第一次见到世荣时，她就跟太阳一样明朗，总是乐於跟我打招呼，给了我很多能量。 一直叫我姐姐，真的好可爱。」



对复杂角色的理解

演员们对於各自塑造的角色有十分立体的见解。 李世荣谈到：「小红非常坦率、善於表达自己，这部份跟我很相似。 但我不会像她一样容易受伤，我的个性比较坚强。 我曾想过，如果小红再坚强一些，这两人是否就不会分手呢？ 在日本拍摄时觉得这对情侣真的很美好。 很多人分手应该都是因为不够理解对方吧。 不过小红也教会我一件事，那就是即便受伤也无妨，愿意坦率表达的小红非常帅气。」



坂口健太郎也分享了他对润吾的理解：「我认为润吾最了不起的地方在於，他在分开的这五年来一直爱著同一个女人。 润吾对於爱情的热情与能量十分值得敬佩。 但如果他愿意向小红多透露一些，或许她就不会被伤得那么深。 润吾心里肯定有很多话想说，但总是在要说出口的前一刻停下。 我觉得这点应该改进。」



洪宗玄分享了他对敏俊的看法：「他无条件地将自己的心意完全展现给小红、不计算得失，能做到这点真的很了不起。 至於遗憾的部份，如果他能早一点告白，小红也许就不会跑去日本。」



中村杏眼中的小林环奈：「我很喜欢她充满自信的样子，十分帅气。 至於我不喜欢的部份，就是她对润吾太执著了，我觉得她不需要那么死缠烂打。 当然这有可能是因为她很爱他，但偶尔我会想，如果她懂得放弃的话是不是会更好呢？」



情感戏的拍摄挑战

对於如何演绎悲伤沉重的情感戏，每位演员都有自己的方法。 李世荣说：「最难的部份是小红在情非得已的情况下在异地生活，在恋人润吾身上感受到的惆怅感。 一开始我无法感同身受，因为我个性比较坚强，反而可以理解润吾。 但真正拍摄时突然可以产生共鸣，理解她的做法、对润吾埋怨不已。 我想，人真的是很立体呢。」



坂口健太郎则表示：「拍摄辛苦的戏份时，可能会出现负面情绪或感到压力，但我意外地感到乐在其中。 我会在拍戏当下感受到那些负面情绪，但神奇的是那些情绪不会持续太久，只要一夜好眠就能恢复元气。」



洪宗玄分享了他的经验：「拍戏时会看著对手演员的眼睛来讲台词，彼此有来有往。 如果仅自己自己一个人的话，应该就没办法做到了。 我没有刻意去摆脱悲伤情绪，只是让它自然而然地过去。 而且导演很体恤我们，这种感情戏通常都会放在一天的最后才拍。」



中村杏则谈到：「当我跟饰演润吾的健太郎对戏时，看到他便能够带出我的情绪，在那当下感受到精准的情感。 环奈不断遭到拒绝，让我也跟著越来越没自信，但因为是电视剧所以觉得无伤大雅。」



对爱情的思考

剧中有一句台词「你相信爱情是不会改变的吗？」对此，演员们也分享了自己的看法。

李世荣：「我认为永志不渝的爱情是存在的，也相信命运。 如果各位还没有过这种经验，我认为只是还没碰到罢了。 无论是命运、奇迹或是永志不渝的爱情，我都相信。」

坂口健太郎对此有深刻的见解：「爱情这种东西，就算看不见也确实存在。 我相信它有颜色，有著能让人感觉到的质感及重量。 爱情有时让人幸福，有时变得尖锐，有神甚至变成危险的存在。 随著不同的时间点、遇见的对象、身处的情况，有可能会造成很大的变化。」



洪宗玄则表示：「这是我第一次认真思考这个问题。 在听完导演跟其他人的回答后，我的想法已经变了好几次。 首先我的结论是，不会改变的爱情是存在的。 可是我不确定自己是否能遇到，毕竟也有可能碰到单恋的情况。 对於那些已经遇见的人，我想对你们说声恭喜。」

中村杏简洁地表达了她的看法：「虽然很困难，但我相信不变的爱情是存在的。 虽然很多事情会随著时间流逝而改变，但我认为有些事情会永远留存在我们心中。」

跨国拍摄的经验

李世荣和坂口健太郎分享了在韩国和日本两地拍摄的经验。 李世荣说：「我们首先拍摄的是分手之后的场面，也就是韩国的戏份。 因为当时是第一次拍摄，我跟健太郎还没有很熟，但我觉得这样反而正好，因为在他们相爱的期间，两个人真的很亲密无间，需要展现出很棒的默契。 因此我认为倒著拍回去反而是件好事。」

坂口健太郎补充道：「我们起先是在韩国拍摄现在的戏份。 当时我们在情感上是很疏离的，有很多桥段都是处於很悲伤难受的情绪。 但后来我们很常一起出去吃饭。 我们那晚是不是还有去荡秋千？ 那些没有拍戏的时候对我们来说也很重要，一起共度的时光让我们变得更为亲近。」



李世荣还分享了一个温馨的小故事：「健太郎在开拍之前来过韩国，我们那时私下有约出来，一起吃饭和小酌。 我知道有个公寓区的小路在樱花盛开时节很适合散步，就问他有没有兴趣过去看看。 虽然我不住那里，但我们就在别人的公寓区散步、闻著花香。 我告诉他我时常会去那边散步，还一起荡秋千、赏花、看天空，拉近了不少距离。」



在记者会的最后，导演文铉诚总结道：「在《爱过之后来临的》中有四人四色的爱情故事，也有韩国和日本的美丽风景和氛围。 希望各位能透过这部作品自然而然地体会到跟爱有关的情感，无论是想起过去还是现在。」

《爱过之后来临的》不仅是一部跨国合作的作品，更是一部深入探讨爱情本质的剧集。 通过四位主角的故事，观众可以重新思考爱情的意义，以及时间和距离对感情的影响。《爱过之后来临的》已於9月27日开播，香港、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、中东、南非及菲律宾由Viu独家同步更新，台湾由friDay影音独家播出。



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