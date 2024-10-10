【专访】跨国制作的浪漫之作！《爱过之后来临的》李世荣携坂口健太郎夜赏樱花荡秋千，拉进距离无惧语言障碍
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【专访】跨国制作的浪漫之作！《爱过之后来临的》李世荣携坂口健太郎夜赏樱花荡秋千，拉进距离无惧语言障碍

韩剧   2024年10月10日   星期四09:00   Sani  

（封面图源：黄Viu煲剧平台，IG@coupangplay）

近日，由韩日两国合作的新剧《爱过之后来临的》举行了线上记者会，邀请到导演文铉诚以及主演李世荣、坂口健太郎、洪宗玄和中村杏出席。 这部作品以独特的视角探讨爱情，引起了各国媒体的关注。

（图源：黄Viu煲剧平台）

独特的叙事手法

当被问及这部作品与其他爱情剧的不同之处时，导演文铉诚表示：「这部作品中有著爱情、离别、以及离别之后的情感，全都含括在内，这种叙事跟之前的其他浪漫剧有所不同。 为此，我尽可能地呈现出更有深度、更为细腻的感情。」

跨越语言障碍的合作

这部剧最大的特色之一就是韩日演员的合作。 对此，演员们分享了不少有趣的经历。 李世荣说：「在异国准备拍摄的期间让我更加理解小红的感受，也帮助我和健太郎演员进行沟通。 我们都努力使用对方的语言，我说日文，健太郎则用韩文回答。虽然一开始十分紧张，但在克服障碍的过程中积累了对彼此的信任和感情。 尽管日文没有韩文那句『请享用美食』，我还是硬翻译成日文讲给他听。」

坂口健太郎则表示：「在韩国进行第一次拍摄时，我还没能顺利跨越语言障碍，所以趁在现场的时候学了几句韩文。 每天拍完后，我都会透过对讲机用韩文跟工作人员们说『从明天开始一起好好加油』。世荣也对我讲很多日文，不仅是台词还有其他对话，她的日文进步飞快、学习速度令我印象深刻，能感受到她做出很多努力，令我十分尊敬。」
（图源：IG@coupangplay）

对彼此的第一印象

李世荣对文导演的第一印象是衣著很可爱、散发艺术家气质，对於各位演员则是：「第一次在韩国见到健太郎时， 我觉得他就是润吾本人， 只是更加调皮的版本，带有男孩般的魅力。 第一次见到杏奈时， 我以为她会很傲慢，但她比预期中更加爱笑，看起来很好相处。 至於宗玄， 原来我们曾在一个颁奖典礼上一起颁过奖，当时觉得他好白、好帅。」

坂口健太郎：「对文导演的第一印象来自视讯通话，感觉他非常冷静，但当我在片场胡闹时他也会加入，甚至带头开玩笑。 和世荣第一次见面是在第一次正式会议上，当时她看起来非常冷静，甚至接近冷漠。 但实际上她是一个非常可爱的人，对於作品非常有热情，谈论角色时更感到她很有智慧。 至於敏俊，签名会后第一次见面时他有很多攻击性的台词、相当伤人，后来我们一起出去吃饭喝酒时终於互相温暖起来，一起度过了非常愉快的时光。 和中村杏是第一次见面，却感觉不像第一次呢（笑）。」
（图源：IG@coupangplay）

洪宗玄：「我对导演的第一印象是，只要有共同兴趣和酒就可以聊一整晚。 对於中村杏，读剧本时想像她会有点冷漠和时尚，但第一次见面时发现她其实很害羞，当然拍摄时她会变得不同，很爱笑。 第一次见到健太郎是在韩国的剧本朗读会，我确定他当时非常紧张。 他刚抵达韩国就马上就来参加朗读会，尽管日程繁忙仍然尽力而为。 至於世荣，她比我年轻，但我开玩笑叫她前辈大人。 她是一个非常诚实的人，总是积极讨论角色，让我也能放松地参与讨论，十分感谢。」
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中村杏：「导演总是会给我非常认真地回答，我很希望能在他的执导下进行演出。 敏俊总是笑容满面，一直都是笑嘻嘻的。 日本男生不太会看著你的眼睛微笑，所以他让我很心动。 至於健太郎，我原本以为他很冷淡，但他都会很认真地跟我攀谈，也在我感到担心的时候来找我聊天。 第一次见到世荣时，她就跟太阳一样明朗，总是乐於跟我打招呼，给了我很多能量。 一直叫我姐姐，真的好可爱。」
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对复杂角色的理解

演员们对於各自塑造的角色有十分立体的见解。 李世荣谈到：「小红非常坦率、善於表达自己，这部份跟我很相似。 但我不会像她一样容易受伤，我的个性比较坚强。 我曾想过，如果小红再坚强一些，这两人是否就不会分手呢？ 在日本拍摄时觉得这对情侣真的很美好。 很多人分手应该都是因为不够理解对方吧。 不过小红也教会我一件事，那就是即便受伤也无妨，愿意坦率表达的小红非常帅气。」
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坂口健太郎也分享了他对润吾的理解：「我认为润吾最了不起的地方在於，他在分开的这五年来一直爱著同一个女人。 润吾对於爱情的热情与能量十分值得敬佩。 但如果他愿意向小红多透露一些，或许她就不会被伤得那么深。 润吾心里肯定有很多话想说，但总是在要说出口的前一刻停下。 我觉得这点应该改进。」
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洪宗玄分享了他对敏俊的看法：「他无条件地将自己的心意完全展现给小红、不计算得失，能做到这点真的很了不起。 至於遗憾的部份，如果他能早一点告白，小红也许就不会跑去日本。」
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中村杏眼中的小林环奈：「我很喜欢她充满自信的样子，十分帅气。 至於我不喜欢的部份，就是她对润吾太执著了，我觉得她不需要那么死缠烂打。 当然这有可能是因为她很爱他，但偶尔我会想，如果她懂得放弃的话是不是会更好呢？」
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情感戏的拍摄挑战

对於如何演绎悲伤沉重的情感戏，每位演员都有自己的方法。 李世荣说：「最难的部份是小红在情非得已的情况下在异地生活，在恋人润吾身上感受到的惆怅感。 一开始我无法感同身受，因为我个性比较坚强，反而可以理解润吾。 但真正拍摄时突然可以产生共鸣，理解她的做法、对润吾埋怨不已。 我想，人真的是很立体呢。」
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坂口健太郎则表示：「拍摄辛苦的戏份时，可能会出现负面情绪或感到压力，但我意外地感到乐在其中。 我会在拍戏当下感受到那些负面情绪，但神奇的是那些情绪不会持续太久，只要一夜好眠就能恢复元气。」
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洪宗玄分享了他的经验：「拍戏时会看著对手演员的眼睛来讲台词，彼此有来有往。 如果仅自己自己一个人的话，应该就没办法做到了。 我没有刻意去摆脱悲伤情绪，只是让它自然而然地过去。 而且导演很体恤我们，这种感情戏通常都会放在一天的最后才拍。」
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中村杏则谈到：「当我跟饰演润吾的健太郎对戏时，看到他便能够带出我的情绪，在那当下感受到精准的情感。 环奈不断遭到拒绝，让我也跟著越来越没自信，但因为是电视剧所以觉得无伤大雅。」
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对爱情的思考

剧中有一句台词「你相信爱情是不会改变的吗？」对此，演员们也分享了自己的看法。

李世荣：「我认为永志不渝的爱情是存在的，也相信命运。 如果各位还没有过这种经验，我认为只是还没碰到罢了。 无论是命运、奇迹或是永志不渝的爱情，我都相信。」

坂口健太郎对此有深刻的见解：「爱情这种东西，就算看不见也确实存在。 我相信它有颜色，有著能让人感觉到的质感及重量。 爱情有时让人幸福，有时变得尖锐，有神甚至变成危险的存在。 随著不同的时间点、遇见的对象、身处的情况，有可能会造成很大的变化。」
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洪宗玄则表示：「这是我第一次认真思考这个问题。 在听完导演跟其他人的回答后，我的想法已经变了好几次。 首先我的结论是，不会改变的爱情是存在的。 可是我不确定自己是否能遇到，毕竟也有可能碰到单恋的情况。 对於那些已经遇见的人，我想对你们说声恭喜。」

中村杏简洁地表达了她的看法：「虽然很困难，但我相信不变的爱情是存在的。 虽然很多事情会随著时间流逝而改变，但我认为有些事情会永远留存在我们心中。」

跨国拍摄的经验

李世荣和坂口健太郎分享了在韩国和日本两地拍摄的经验。 李世荣说：「我们首先拍摄的是分手之后的场面，也就是韩国的戏份。 因为当时是第一次拍摄，我跟健太郎还没有很熟，但我觉得这样反而正好，因为在他们相爱的期间，两个人真的很亲密无间，需要展现出很棒的默契。 因此我认为倒著拍回去反而是件好事。」

坂口健太郎补充道：「我们起先是在韩国拍摄现在的戏份。 当时我们在情感上是很疏离的，有很多桥段都是处於很悲伤难受的情绪。 但后来我们很常一起出去吃饭。 我们那晚是不是还有去荡秋千？ 那些没有拍戏的时候对我们来说也很重要，一起共度的时光让我们变得更为亲近。」
（图源：IG@coupangplay）

李世荣还分享了一个温馨的小故事：「健太郎在开拍之前来过韩国，我们那时私下有约出来，一起吃饭和小酌。 我知道有个公寓区的小路在樱花盛开时节很适合散步，就问他有没有兴趣过去看看。 虽然我不住那里，但我们就在别人的公寓区散步、闻著花香。 我告诉他我时常会去那边散步，还一起荡秋千、赏花、看天空，拉近了不少距离。」
（图源：IG@coupangplay）

在记者会的最后，导演文铉诚总结道：「在《爱过之后来临的》中有四人四色的爱情故事，也有韩国和日本的美丽风景和氛围。 希望各位能透过这部作品自然而然地体会到跟爱有关的情感，无论是想起过去还是现在。」

《爱过之后来临的》不仅是一部跨国合作的作品，更是一部深入探讨爱情本质的剧集。 通过四位主角的故事，观众可以重新思考爱情的意义，以及时间和距离对感情的影响。《爱过之后来临的》已於9月27日开播，香港、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、中东、南非及菲律宾由Viu独家同步更新，台湾由friDay影音独家播出。
（图源：IG@coupangplay）

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