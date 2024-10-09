T-ARA澳门见面会互动十足，15周年美好回忆却忘记了池昌旭？

K-pop风靡全球，作为二代女团代表之一的T-ARA，为了庆祝出道15周年的大日子，便刚在10月7日於「澳门百老汇」-百老汇舞台成功举行了《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》粉丝见面会。作为全世界只得一场的15周年见面会，恩晶（Eunjung）、居丽（Qri）、孝敏（Hyomin）、芝妍（Jiyeon）四位成员除献唱了T-ARA多首经典歌曲，更大玩游戏和谈及近况，跟拥有多年感情的歌迷欢度了近两小时的晚上。

由於T-ARA已经多年没有跟香港和澳门的Queen's（T-ARA粉丝名称）见面，因此一开始就以经典冠军快歌《Roly Poly》来跟大家暖身，更成功炒热气氛，久违了的T-ARA应援口号再次响彻全场！之后，见面会主持人连同T-ARA一起跟观众们打招呼，而4位成员更苦练了中文和大家拉近距离，精神奕奕地说：「今天很开心见到fans，今天是难忘的一天。」感情十分真挚。



之后，主持人便跟T-ARA进入Q&A环节，其中一题令全场非常惊喜，就是当问到：「T-ARA会comeback吗？」四位成员竟一同表示：「希望有新歌带给大家，更希望有机会举行巡演」令一众粉丝非常期待！接著T-ARA更玩了「保护小鸭子」和「比手画脚」两个游戏，她们最初在台上互相追逐！之后在分成两组的「比手画脚」游戏中，则充分表现多年的合作默契，并由Eunjung与Jiyeon的小分队胜出。过程有趣，让全场捧腹大笑！



游戏之后，气氛一转，T-ARA深情地为Queen's们送上《20090729》，这一首代表她们出道日的歌曲，而全场观众也挥著应援手灯，一起回忆多年来跟T-ARA共度的时光，场面温馨。接著再送上同样别具意义的《All Kill》，因为这首来自2021年的作品，不单是首次在韩国以外现场演绎，而且这首歌更是来自T-ARA的自费专辑，足见她们非常珍惜和宠爱粉丝。



为了增加互动，T-ARA还预备了「观众Q&A」环节，由成员即场抽出粉丝问题，直接回答。在团体问题部份，有歌迷希望T-ARA可以做出属於她们的结尾妖精，而四位成员也不负粉丝所托，一起摆出装作喘气的超可爱动作！接著还有「T-ARA考古抢答」和「Queen's愿望箱」两个游戏，当中问到在《Cry Cry》的MV内，池昌旭所饰演的角色名字时？四位T-ARA竟然完全忘记了！而且更觉得没有可能知道吧？直到主持人提示了一个「铁」字，Qri第一时间冲出来答中：「铁锤！」而Eunjung则淘气地说：她只是胡乱猜中！场面搞笑。



来到见面会尾声，T-ARA送上另一名作《Sexy Love》，作为跟Queen’s的道别歌曲。粉丝们也为T-ARA预备了应援影片作为15周年的礼物，看见由出道到现在的每个片段，不禁令每位成员和观众都眼泛泪光，相当感动。而为了留下这美好一刻，T-ARA再来跟全场歌迷拍摄大合照，象徵《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》粉丝见面会完满结束。

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