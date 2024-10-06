还原度好高！李敏镐&安孝燮主演、300亿奇幻巨制《全知读者视角》海报首次曝光

根据同名人气网路小说改编的电影《全知读者视角》从选角到开拍都十分低调，昨日有网友分享了在釜山影展拍到的宣传海报，两位主演李敏镐和安孝燮都帅爆了！

《全知读者视角》是从2018年开始连载的网路小说，累计点击率达到2亿次、单在南韩就创下100亿韩元的销售成绩，在海外也获得巨大关注。小说讲述男主角「金独子」追了10年的连载小说结束时，现实世界中突然出现小说中的场景和角色，金独子作为唯一知道故事结局的人，与小说主角「刘衆赫」一起踏上拯救世界的艰险旅程。



真人版由安孝燮和李敏镐饰演金独子和刘衆赫，蔡秀彬饰演刘尚雅、申承浩饰演李贤诚、Nana饰演郑熙媛、朴浩山饰演孔弼斗、Jisoo饰演李智慧，南韩知名游戏开发商SmileGate与乐天娱乐共同投资300亿制作，已於去年12月开拍。近一年以来除了剧本围读照片之外没有任何消息，让人对进度十分好奇。



昨日釜山国际影展主办的亚洲内容暨电影市场展（Asian Contents & Film Market）开幕，有网友在现场看到SmileGate展台已贴出宣传海报，安孝燮和李敏镐站在废墟中、气氛剑拔弩张，令人立即想起原著小说及网漫的封面，纷纷表示期待。



부산영화제마켓에서 “전지적독자시점”을 처음 선보입니다.



영어제목도 예언자. 선지자의 의미로서 ”THE PROPHET”으로 할 예정입니다. 전지적독자시점 내년 여름 전세계를 사로잡을 작정입니다. pic.twitter.com/99tesXvVKH — 원동연 (@Shywdy) October 5, 2024

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