「韩版以家人之名」《重组家庭》开播看点！黄寅烨＆裴贤成爱上郑彩娟？两位爸爸真的神选角！

改编自中国电视剧《以家人之名》的 Viu Original 原创韩剧《重组家庭》即将在10月9日首播，而《以家人之名》在中国、海外都获得很高的人气和讨论度，因此改编成韩剧让不少剧迷都相当期待！

《重组家庭》由《女神降临》「韩书竣」黄寅烨、《人生胜利组》郑彩娟、《我们的蓝调时光》裴贤成主演，「两位爸爸」由崔元英、崔武成出演，梦幻般的选角一公开就吸引大家的视线，现在就跟著小编一起看看《重组家庭》的开播看点看点吧！



1.翻拍自人气中国电视剧《以家人之名》

《以家人之名》讲述三个来自不同家庭、没有任何血缘关系的孩子，在「两位爸爸」的扶养下组成五口家庭。虽然三兄妹都有对原生家庭的创伤，但他们在成长过程中互相陪伴、一起度过这些伤痛，与自己的童年和解。剧情、台词都让观众们很有共鸣，因而掀起一股追剧热潮。

2.韩版与中国版的差异

《重组家庭》讲述没有任何血缘关系但却作为家人一起度过青少年时光的三名男女，时隔10年再次相遇后展开的青春罗曼史。虽然是以《以家人之名》剧本作为参考，但韩版的剧情似乎更著重在「罗曼史」的部分，没有血缘的三兄妹，让人好奇他们之间会有什么样的感情纠葛呢？



3.「新生代演员」黄寅烨、郑彩娟、裴贤成饰演三兄妹

黄寅烨饰演满足所有人喜好的帅气外貌、小时候有著与众不同的故事的「金山河」（原作角色：凌宵），他因爲某种原因与爸爸金大旭（崔武成 饰）保持著微妙的距离。郑彩娟饰演尹正宰的女儿「尹珠媛」（原作角色：李尖尖），与住在楼上的大叔金大旭和他的儿子金山河，还有爸爸带回家的姜海俊亲如家人。裴贤成饰演被尹正宰捧在手心里长大的儿子「姜海俊」（原作角色：贺子秋），一心想要报答把自己当作亲生儿子的父亲，因此埋头於练习篮球。三位新生代演员在近年都有各自的代表作，他们会如何诠释这次的角色？展现出什么样的新魅力，也备受注目！



4.「演技派」崔元英、崔武成饰演两位爸爸

崔元英饰演尹珠媛的爸爸「尹正宰」（原作角色：李海潮），他在小区经营刀削面店，即使不说也能像鬼一样察觉到孩子们的心情，同时对姜海俊倾注比亲生爸爸还要多的爱；崔武成饰演金产贺的爸爸「金大旭」（原作角色：凌和平），他是性格老实温顺的警察，与妻子分开后和尹正宰一起养育3个孩子。两位爸爸的选角一公开，就因为形象很符合原作而获得好评，加上两位都是演技派演员，让人更加期待他们与孩子们的互动呢！



Viu Original 原创韩剧《重组家庭》即将在10月9日首播，逢星期三晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可收看「日韩跨国大作」《爱过之后来临的》和全新浪漫爱情韩剧《致我的解离》等剧。

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