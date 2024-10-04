「韓版以家人之名」《重組家庭》開播看點！黃寅燁＆裴賢成愛上鄭彩娟？兩位爸爸真的神選角！

改編自中國電視劇《以家人之名》的 Viu Original 原創韓劇《重組家庭》即將在10月9日首播，而《以家人之名》在中國、海外都獲得很高的人氣和討論度，因此改編成韓劇讓不少劇迷都相當期待！

《重組家庭》由《女神降臨》「韓書竣」黃寅燁、《人生勝利組》鄭彩娟、《我們的藍調時光》裴賢成主演，「兩位爸爸」由崔元英、崔武成出演，夢幻般的選角一公開就吸引大家的視線，現在就跟著小編一起看看《重組家庭》的開播看點看點吧！



1.翻拍自人氣中國電視劇《以家人之名》

《以家人之名》講述三個來自不同家庭、沒有任何血緣關係的孩子，在「兩位爸爸」的扶養下組成五口家庭。雖然三兄妹都有對原生家庭的創傷，但他們在成長過程中互相陪伴、一起度過這些傷痛，與自己的童年和解。劇情、台詞都讓觀眾們很有共鳴，因而掀起一股追劇熱潮。

2.韓版與中國版的差異

《重組家庭》講述沒有任何血緣關係但卻作為家人一起度過青少年時光的三名男女，時隔10年再次相遇後展開的青春羅曼史。雖然是以《以家人之名》劇本作為參考，但韓版的劇情似乎更著重在「羅曼史」的部分，沒有血緣的三兄妹，讓人好奇他們之間會有什麼樣的感情糾葛呢？



3.「新生代演員」黃寅燁、鄭彩娟、裴賢成飾演三兄妹

黃寅燁飾演滿足所有人喜好的帥氣外貌、小時候有著與眾不同的故事的「金山河」（原作角色：凌宵），他因爲某種原因與爸爸金大旭（崔武成 飾）保持著微妙的距離。鄭彩娟飾演尹正宰的女兒「尹珠媛」（原作角色：李尖尖），與住在樓上的大叔金大旭和他的兒子金山河，還有爸爸帶回家的姜海俊親如家人。裴賢成飾演被尹正宰捧在手心裡長大的兒子「姜海俊」（原作角色：賀子秋），一心想要報答把自己當作親生兒子的父親，因此埋頭於練習籃球。三位新生代演員在近年都有各自的代表作，他們會如何詮釋這次的角色？展現出什麼樣的新魅力，也備受注目！



4.「演技派」崔元英、崔武成飾演兩位爸爸

崔元英飾演尹珠媛的爸爸「尹正宰」（原作角色：李海潮），他在小區經營刀削麵店，即使不說也能像鬼一樣察覺到孩子們的心情，同時對姜海俊傾注比親生爸爸還要多的愛；崔武成飾演金產賀的爸爸「金大旭」（原作角色：凌和平），他是性格老實溫順的警察，與妻子分開後和尹正宰一起養育3個孩子。兩位爸爸的選角一公開，就因為形象很符合原作而獲得好評，加上兩位都是演技派演員，讓人更加期待他們與孩子們的互動呢！



Viu Original 原創韓劇《重組家庭》即將在10月9日首播，逢星期三晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可收看「日韓跨國大作」《愛過之後來臨的》和全新浪漫愛情韓劇《致我的解離》等劇。

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