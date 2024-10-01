【韩网热门】宋一国得知小学六年级三胞胎比小学六年级徐章焄更高，感到不安

宋一国近日做客《我家的熊孩子》聊到「国民三胞胎」近况，透露称正在读小学六年级的民国已经177cm，现在家里最矮的是172cm的妻子。 篮球运动员出身的徐章焄：「比我还高耶！ 我小学六年级才176cm。」 宋民国仿佛看到三胞胎长到两米一的画面，笑容逐渐凝固，摇头说：「...... 不行不行不行！」



接著聊到鞋子尺码，宋一国说民国的脚比自己的285mm还要大，徐章焄再次开口：「我小学时鞋码270mm......」申东烨笑：「为什么总让这位当爸的不安啊！」



附带一提，录《超人回来了》时医院曾预测三胞胎会有190cm，真好奇他们最后会长到多高...



韩国网友评论：

1. 宋一国表情好好笑，认真被吓到了kkkk

2. 我需要抬头才能看到三胞胎了...？

3. 难怪小时候那么能吃啊kkk长得真快！

4. 孩子们只有身高变高，脸都没变啊kkk真可爱

5. 少年，对运动有兴趣吗？

6. 分配一下，篮球、棒球、排球一人选一个吧

7. 手臂这么长，一看就是打排球的料

8. 如果遗传到妈妈，学习方面的头脑应该也很好（*宋一国妻子郑升妍是首尔大学司法系博士，精通日、韩、中、英、法5种语言，33岁成为釜山地方法院法官）

9. 留一个当艺人吧拜托

10. 基因好，又吃得好睡得好，这也是没办法的kkk

11. 是不是应该适度让孩子们晚点睡了kkk

12. 据说做偶像练习生就会不长个子kk

13. 男生在这年纪真的算很高，小学六年级比女生矮的男生也不少呢

14. 徐章焄爸190cm、妈160cm、他本人207cm，三胞胎真的可能超过两米耶

15. 徐章焄如果不打篮球只当普通人的话，其实生活蛮多不便的，理解宋一国的担忧

16. 孩子们啊可以分给阿姨我10公分吗？ 5公分也好

17. 宝贝们长到190就好，太高会腰痛kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3424910399

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