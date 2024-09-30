不愧是IVE张员瑛！「独眼眼罩」Look火了，即使生病也要精致到头发丝

女团IVE不愧是引领新世代韩流的领军偶像团，人气成员张员瑛的一个举动就能带动全新的时尚潮流。

日前，张员瑛参加了在首尔举办的「2024 PEPSI FESTA」活动，她穿著深色波点抹胸短裙登场，露出白皙的皮肤，漫画长腿十分吸睛。 再配上一头黑长直发，宛若漫画美人，演绎出了帅气又魅惑的时尚魅力。 而最吸引大众视线的是她眼睛上所戴的眼罩，浅色眼罩遮著一只眼睛，上面点缀著宝石、珠炼等，一根细细的带子绕在了额头上，不仅丝毫没有掩盖住张员瑛的美貌，反倒为她增添了许多小恶魔的俏皮感，搭配另一个眼睛上的粉嫩的眼妆，看起来楚楚动人！



张员瑛之所以戴着眼罩是为了保护疼痛的眼睛，没想到时尚表现力超绝的她甚至把眼罩也演绎出了时髦的味道，不愧是让粉丝们创造出「张员瑛式思维」这个词汇的女人！



「张员瑛式思维」是指她在任何情况下都正向思考，积极展示自己最完美的一面，哪怕是受伤了，只要登上舞台就绝对会做到十全十美，强大的专业态度折服了无数粉丝。



粉丝们看到张员瑛独特的「眼罩妆」纷纷留言表示：「怎么只露一只眼睛还这么美」、「公主不要生病啊」、「她本人应该很伤心，没想到还能把这个妆造升华到这么美」、「天生的爱豆」等。

此外，张员瑛所在的IVE於9月初在日本东京小巨蛋完成了首轮世界巡回演出「IVE THE 1ST WORLD TOUR -SHOW WHAT I HAVE」的安可演出。

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