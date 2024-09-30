BTS防弹少年团SUGA醉驾案判决：被罚款1500万

因酒后驾驶电动摩托车而被简易起诉的防弹少年团（BTS）成员SUGA（31岁，本名闵玧其）被判处罚款。

今日（30日），据韩国法律界消息，首尔西部地方法院简易7单独法官李宥燮（音译）已於27日对因违反道路交通法（酒驾）被简易起诉的SUGA下达了1500万（韩币，下同）的罚款简易命令，这与此前检方对SUGA的求刑金额相同。

简易命令是对较轻的罪行通过书面审理，处以罚款或罚金的程式。 如果SUGA对该命令不服，可在接到命令后的7天内申请正式审判。 SUGA於8月6日晚上11点15分左右在首尔龙山区汉南洞街道上，因酒后驾驶电动摩托车而被简易起诉。



当时SUGA的血液酒精浓度被测为0.227%，约为驾照吊销标准（0.08%）的三倍。 根据韩国的《道路交通法》，血液酒精浓度达到0.08%以上时，将被处以吊销驾照并判处1年以上2年以下有期徒刑，或处以500万以上1000万以下的罚款。 如果该数值超过0.2%，则将处以2年以上5年以下有期徒刑，或1000万以上2000万以下的罚款，处罚力度将加重。

然而，SUGA此前向警方陈述称「只喝了一杯啤酒」，这一说法引发了批评。 事件通过媒体曝光后，SUGA在道歉声明中将电动摩托车称为「电动滑板车」，引发了他是否为了降低处罚力度而故意轻描淡写的质疑。

对此，SUGA於8月25日在Weverse发布的亲笔道歉信中再次道歉称：「由於我的错误行为，让各位粉丝以及所有爱我的人感到失望和受伤，我深表歉意。 我应该更加深思熟虑并谨慎行事，但未能做到，这一切都是我的错。 我的轻率行为让所有关心我的人感到痛苦，我会努力不再犯错，带著悔意生活下去。 』

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