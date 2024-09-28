【K社韩国小百科】韩政府拟徵收「宠物税」：或可减少宠物遗弃现象

以后养宠物也要缴税了？？

最近韩媒报导了相关新闻，韩国政府正在考虑引入「宠物持有税」，以确保与宠物（如狗、猫）相关的政策资金。 虽然这一措施旨在解决宠物遗弃等问题，但预计会面临较大反对情绪，因为这是对之前未徵收的税款进行徵收。

据悉韩媒《韩国经济》报导，政府和国会正在制定将於明年1月实施的「第三次动物福利综合计划」，其中有关於向宠物主人徵税的方案。目前由民间委员组成的专门委员会正在评估引入这一税种的效果和方式。 主办部门农林畜产食品部表示：「目前正在由民间委员主导讨论多种政策方案，政府尚未决定政策方向。 」



专家们之所以考虑引入宠物持有税，主要是因为政策费用的负担。 根据2020年统计局的调查，养宠物的家庭达到312万9000户，占总户数（2092万7000户）的15%。 宠物的排泄处理以及对遗弃动物的保护等费用最终由全体国民承担，因此有人持续主张应让受益於政府政策的国民承担相关政策费用。

如果引入持有税预计可以减少宠物遗弃现象。 因为税收增加后人们在决定养宠物时可能会更加谨慎。根据农林畜产检疫本部的数据，去年遗失和被遗弃的动物总数达到113072只。动物保护团体的相关人士表示：「在对人类的福利尚不够的情况下，是否合理让人们通过税收来承担狗、猫的福利费用，争议很大。 」



政府和国会认为需要对宠物税的引入进行公论化。农林畜产食品部在2020年实施第二次动物福利综合计划时曾表示「将在2022年之后，通过相关研究、利益相关者意见徵集和国会讨论等方式对引入宠物持有税或费用、动物福利基金进行中长期讨论」，但实际上并未推动实施。尹锡悦总统在大选期间的宣传影片中曾承诺：「宠物注册后将能享受医疗保险的优惠，虽然需要缴纳少量税款。 」

作为宠物持有税的替代方案，也有人提出建立基金或自助金。 这种方式相对於税收而言，纳税人的抵抗心理相对较小，且可以将资金专门用於宠物政策。

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