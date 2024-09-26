SEVENTEEN第一人！净汉今日低调入伍，当兵前的最后一次发文让粉丝们都看哭了

网友：「一定要健康平安的回来」、「一路顺风，保重身体」、「我男友入伍时我都没有哭得这么伤心，净汉啊～」、「我们会等你回来的！」、「」

人气男团 SEVENTEEN 的成员尹净汉从今天开始以替代役身份入伍履行国民义务，他也是队内第一位当兵的成员。



此前，所属经纪公司Pledis娱乐公告表示：「净汉虽然不能参加第12张迷你专辑的回归活动和世界巡演，但是会透过事前准备的各种内容继续和粉丝们见面。」以及「净汉入伍当天不会举行公开活动，请大家不要前往他服替代役的工作地点，可以通过社交平台Weverse传达对他的思念之情。」





净汉也亲自在Weverse上写下一段话，温暖的叮咛与嘱咐安抚著粉丝们的心：「CARAT（克拉）们~我是净汉，带著感激之情，不会忘记对一直给予我们很多爱的CARAT的，暂时我也会和CARAT们一起为成员们的活动加油的！我会好好吃饭、好好睡觉，会过得很好的，大家不要担心！CARAT们也要健健康康的生活，之后再见面吧~，我会平安回来的！哈尼嘿（＝净汉爱你喔）~。」

▼个人IG最后上传的贴文，也涌入粉丝们留言与他说再见：

净汉申请服替代役的原因之一，在去年12月因脚踝旧伤复发而接受手术，之后暂停活动静养并积极接受复健治疗，再加上 SEVENTEEN 的舞蹈强度一直都很高，每一次活动都需要特别小心。今日入伍（2025年9月26日）后，预计在2026年6月25日退伍。

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