【多圖】《京城怪物2》發佈會：朴敘俊、韓韶禧、李茂生、裴賢聖「四大角色」帥氣整裝齊聚一堂！
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【多圖】《京城怪物2》發佈會：朴敘俊、韓韶禧、李茂生、裴賢聖「四大角色」帥氣整裝齊聚一堂！

韓劇   2024年9月25日   星期三10:36   Mico  

（封面圖源：TVDaily《京城怪物2》）

Netflix熱門驚悚續作《京城怪物2》在龍山區龍城舉行了記者發佈會活動，主演朴敘俊和韓韶禧將在第二季展開更加淒美浪漫的糾葛故事。

（圖源：TVDaily《京城怪物2》）
（圖源：TVDaily《京城怪物2》）
（圖源：TVDaily《京城怪物2》）
（圖源：TVDaily《京城怪物2》）

《京城怪物2》講述在2024年的首爾，采玉（韓韶禧 飾）遇見了長相酷似泰尚的浩載（朴敘俊 飾），揭曉懸而未決謎團的故事。跨越時間線、命中註定再相遇的兩人，將會面臨著全新的考驗，即將於9月27日上線首播。
（圖源：Netflix《京城怪物2》海報）

▼朴敘俊飾演與張泰尚長相相似的張浩載，脖子上帶有傷疤。
朴敘俊（圖源：TVDaily）
朴敘俊（圖源：TVDaily）

▼韓韶禧飾演的尹采玉，逃出京城，在78年後再次遇上心中牽掛之人。
韓韶禧（圖源：TVDaily）
韓韶禧（圖源：TVDaily）
韓韶禧（圖源：TVDaily）

▼李茂生飾演全勝製藥黑子隊長。
李茂生（圖源：TVDaily）
李茂生（圖源：TVDaily）

▼裴賢聖飾演黑子勝祖。
裴賢聖（圖源：TVDaily）
裴賢聖（圖源：TVDaily）

▼《京城怪物2》正式預告：

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