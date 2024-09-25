實力派美女演員+收視率保證導演強強合作！潤娥有望出演《來自星星的你》導演新作《暴君的主廚》

女團少女時代成員兼演員潤娥有望出演超人氣韓劇《來自星星的你》、《樹大根深》的導演張太侑的新作《暴君的主廚》。

韓媒「OSEN」獨家報導稱，據多位演藝界相關人士透露，潤娥已接到《暴君的主廚》女主角的提案。 藉由該劇她將在去年廣受熱愛的電視劇《歡迎來到王之國》之後，時隔一段時間再次與觀眾見面。



潤娥因在電視劇《Hush》、《黑話律師》中的出色表現備受好評，且憑藉電影《機密同盟》系列和《極限逃生》大獲成功。 這次潤娥作為主演預計將再次向劇迷們證明她的存在感。

值得關注的是新劇由張太侑導演執導，張導曾通過《樹大根深》和《來自星星的你》引爆收視熱潮，是觀眾心目中們「值得信賴的導演」，此外他還因《風之畫師》、《Hyena》、《紅天機》等作品廣受好評。



張太侑導演最近的作品是今年1月至2月在MBC播出的《夜晚開的花》，收視率高達18.4%，被評為演員李荷妮產後成功復出的佳作。 備受矚目的明星導演與被稱為「票房女王」的潤娥之間的協作將會呈現怎樣的火花，引發了廣泛期待。

此外，《暴君的主廚》講述了一名廚師在登上事業巔峰的瞬間，穿越回過去，遇到一位被評價為暴君但同時又是頂級美食家的國王，從而展開的故事。 目前該劇的播出安排尚在討論中。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞