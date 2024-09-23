「收视率保证」李俊昊作品一部接一部！正在拍摄《CA$HERO》又收到新剧《台风商社》出演提案

新剧《台风商社》（태풍상사）讲述1997年IMF（亚洲金融风暴）面临破产危机，正面突破的中小企业及其家人孤军奋战的故事，正在讨论明年 tvN 的编制。

今日（23）据韩媒报导，李俊昊将出演《台风商社》的代表姜台风一角。他是为了守护去世的父亲非常珍贵的「台风商社」而孤军奋战的人物，李俊昊有望通过这部作品，表现姜台风在 IMF 的巨大压力下，与周围的人一起经历挫折和成长，成爲「真正的大人」的过程。



李俊昊是名副其实收视率保证，2021年3月退伍后，隔年在《衣袖红镶边》饰演「正祖李祘」一角，细腻的演技受到观众的喜爱。他更凭藉这部作品获得《2021年 MBC演技大赏》男子最优秀演技奖、《第58届百想艺术大赏》男子最优秀演技奖、《第8届APAN Star Awards》男子最优秀演技奖等奖项。



下一部作品《欢迎来到王之国》也大获成功，还登上 Netflix 全球TOP 10系列（非英语）部门的第一名。目前他正在拍摄 Netflix 《CA$HERO》，将与金慧峻、金炳哲、金香起展开合作，该剧讲述守护普通人日常生活的平凡超级英雄们的故事，这部题材也是让人很期待！



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《台风商社》由李娜静导演执导，李娜静导演通过《三流之路》、《喜欢的话请响铃》、《Mine》、《今生也请多指教》等多部电视剧得到认可。

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