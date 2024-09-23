「收視率保證」李俊昊作品一部接一部！正在拍攝《CA$HERO》又收到新劇《颱風商社》出演提案

新劇《颱風商社》（태풍상사）講述1997年IMF（亞洲金融風暴）面臨破產危機，正面突破的中小企業及其家人孤軍奮戰的故事，正在討論明年 tvN 的編制。

今日（23）據韓媒報導，李俊昊將出演《颱風商社》的代表姜颱風一角。他是為了守護去世的父親非常珍貴的「颱風商社」而孤軍奮戰的人物，李俊昊有望通過這部作品，表現姜颱風在 IMF 的巨大壓力下，與周圍的人一起經歷挫折和成長，成爲「真正的大人」的過程。



李俊昊是名副其實收視率保證，2021年3月退伍後，隔年在《衣袖紅鑲邊》飾演「正祖李祘」一角，細膩的演技受到觀眾的喜愛。他更憑藉這部作品獲得《2021年 MBC演技大賞》男子最優秀演技獎、《第58屆百想藝術大賞》男子最優秀演技獎、《第8屆APAN Star Awards》男子最優秀演技獎等獎項。



下一部作品《歡迎來到王之國》也大獲成功，還登上 Netflix 全球TOP 10系列（非英語）部門的第一名。目前他正在拍攝 Netflix 《CA$HERO》，將與金慧峻、金炳哲、金香起展開合作，該劇講述守護普通人日常生活的平凡超級英雄們的故事，這部題材也是讓人很期待！



（延伸閱讀：越幫人越變窮？！Netflix新劇《Cashero》四主演李俊昊&金慧峻&金香起&金炳哲正式合體，「有錢/喝酒就變強」等超能力設定公開）



《颱風商社》由李娜靜導演執導，李娜靜導演通過《三流之路》、《喜歡的話請響鈴》、《Mine》、《今生也請多指教》等多部電視劇得到認可。

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