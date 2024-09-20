《凌晨两点的灰姑娘》李玹雨介入引爆三角恋！文相敏浪漫吻戏向朴叙俊「偷师」

韩剧迷很忙很忙！继Viu Original原创律政韩剧《好搭档》后，《凌晨两点的灰姑娘》同样在本周播出结局篇，到底「年下男」文相敏能否跨越现实的鸿沟，打动申铉彬的芳心呢？

Viu Original原创爱情韩剧《凌晨两点的灰姑娘》讲述奉行现实主义的允瑞（申铉彬 饰）得知完美男友柱元（文相敏 饰）是「富三代」后，竟爽快收下柱元母亲给予的红包并狠飞男友！爱情至上的柱元为此发动挽救攻势，这时艺术家成民（李玹雨 饰）却闯进允瑞的生活，两人因误会而了解，关系渐渐亲密，牵手的一幕更被柱元目睹，一场火花四溅的三角恋由此一触即发！



初见面尴尬满分

《凌晨两点的灰姑娘》在韩网收获大量好评，观众普遍认为申铉彬和文相敏的姐弟恋感觉清新而贴地，能够表达部分现代人的爱情观！近日文相敏接受韩媒访问时坦言，虽然两人并没有代沟，但是初次见面仍然「阿尴」上身：「年龄差对我来说并不是那么重要，不过尴尬的是，我是申铉彬姐姐的粉丝，所以第一次见面时我非常害羞！」申铉彬也笑言：「当时相敏根本无法和我对眼！起初听到选角时我也有点惊讶，但是他的个性很热情，也很喜欢听老歌，所以我们很快就成为了朋友。」



获封国民年下男

文相敏在《凌晨两点的灰姑娘》演活小奶狗（意即阳光可爱、爱黏人的男孩）形象，因而获封「国民年下男」，对此他直言相当喜欢这个称号，首度主演浪漫韩剧的他更自爆曾向「吻戏匠人」朴叙俊偷师（暗中学习）：「听说吻戏的角度很重要，所以我重温了《金秘书为何那样》的吻戏，也努力模仿了朴叙俊的角度！为了打造出一个既可爱又强壮的年轻人形象，我透过运动来增强身体，并努力钻研眼神表演。」



谈到剧集尾段的看点，申铉彬和文相敏不约而同认为李玹雨的角色至关重要：「柱元因为三角恋而嫉妒的表现非常可爱，随著成民神秘的过去被揭露，剧情会变得更为紧凑。」 Viu Original原创爱情韩剧《凌晨2点的灰姑娘》将於明晚及后晚（21及22日）在「黄Viu」播出结局篇，香港观众可以一并收看《完美的家族》和《好搭档》的最终回，免费紧贴热爆韩剧进度。

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