《鱿鱼游戏2》公开首轮宣传海报：游戏不会停止！李炳宪笑谈「大家想像力太丰富」

新游戏即将开始！

火遍全球的Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》终於迎来了第二季要播出的消息，今日（19日）Netflix公开了第一张宣传海报，预告了一场生死存亡的生存游戏即将展开，大大刺激著观众对正片的好奇心。



海报正中央写著「游戏不会停止」（THE GAME WILL NOT STOP）和12月26日公开的字样。 同一天，主演们的采访也揭开了面纱。 李政宰、李炳宪、魏嘏隽参与其中，讨论了与《鱿鱼游戏2》相关的各种猜测，成奇勋（李政宰 饰）是否会变为「主办方」、黄俊昊（魏嘏隽 饰）是否会黑化以及成为VIP的Front Man（李秉宪 饰）等。

李秉宪称：「这是有趣的想像，但与实际故事相差甚远。 只是有趣的想像。 而已。 不过，我还是喜欢当大队长。」 对於「成奇勋」的女儿将参加游戏的猜测，李炳宪惊讶地表示：「你们的想像力太丰富了，都可以加入我们的编剧团队了。」李政宰则表示：「拭目以待吧，心地善良的成奇勋真的会去伤害别人吗？」一番话让人对后续剧情更加好奇。最后，魏嘏隽说道：「这些有趣的猜测也让我非常期待。 请大家多多期待《鱿鱼游戏 2》。 」



此外，《鱿鱼游戏2》是《鱿鱼游戏》的续集。 除了前作的演员阵容之外，任时完、姜河那、朴成焄、曺柔理、朴圭瑛、李阵郁人等也将加盟。

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