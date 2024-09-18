【韩网热门】现在X上反响特别差的李伊庚！一句话惹恼网友

ENA综艺《Z世代下乡趣》正在热播中，女团aespa成员Winter的亮相引起了广泛关注。







节目中，郑东元（JD1）和Winter一起做饭。 大哥李伊庚站在他俩身后拍照，之后又对郑东元说：「你不是喜欢年上吗？ 这是礼物，你这个小子……」



하... 난 이것도싫어

둘이 같이 있는 걸 허락없이 사진찍고

두 명이 나온 사진을 한 명한테만 줌

'너 연상 좋아한다 그랬지? 선물이야 이 자식아.'

여자가물건입니까... 여자가선물입니까...

내의지없이 내가나온사진을 남자가 남자에게 선물한다

안빡침? 난빡침 쟤가 웃는 게 진짜 행복해서웃는것같냐 pic.twitter.com/aV7pPmzKii — 뉴 (@cndnsdmk) September 16, 2024

相关场景在X（旧推特）上引爆热议，网友表示：「真的很讨厌，没有经过他们的同意就拍照了，两人同框的照片只给其中一人，还说『你不是喜欢年上类型吗？ 这是礼物，你这个小子……』女生是物件吗？ 女生是礼物吗？ 不经过我的同意，就被男人把有我出现的照片送给另一个男人，怎么会不生气？？」

韩国网友评论：

1. 偷拍、物化女生，齐了

2. 片场其实有很多工作人员，这应该不算偷拍吧

3. 嗯？ 我不是很理解，有什么能让人生气的？

4. 他说的应该是把照片当作礼物吧

5. 是你太多心了吧？？

6. 换个说法，你去参加公司团建，和男后辈一起烤肉，上司在你俩背后偷偷拍照，然后又把照片给男后辈，还对他说「你不是喜欢年上姊姊吗？ 这是礼物」！ 你会是什么心情

7. 他的话的确很老套，但是他都把拍立得拿出来了，感觉就是在玩啊，是觉得弟弟妹妹太可爱了才拍下来的吧

8. 其实在外网他被骂得更惨

9. 照片只有一张啊，那怎么办？ 给其中一人，两个人也都能看到，照片是礼物而已

10. 觉得这种事情没问题的人敏感度都太低了，你把他换作公司上司来看，太恶心了

11. 姐妹们，我国偷拍太多了，导致标准降低，不是说只要不是偷拍就都没问题，偷拍并不是件小事，他那句话也一样，不能用他情商低不会说话就一带而过了

12. 觉得没问题的那帮人，你们在学校、在公司听到这种话也觉得没问题吗？

13. 对未成年的男生和成年女生都很无理，不过我觉得有可能是剧本唉，改由节目组道歉

14. 不该把这个场景放在现实中考虑，毕竟是在拍节目啊

15. 听说郑东元的最爱本命就是Winter，所以才这么说的吧？？ 不过李伊庚说的「喜欢年上」什么的确实很老套

16. 如果这些都是剧本的话才更有问题，谁会把未成年和成年人搅在一起写loveline啊

17. 觉得没有恶意的人，是因为在节目里看得太多了，都已经习惯了，这可比竖中指还要严重啊，为什么大家没察觉呢？？

18. 能理解觉得没问题的人，因为这就是我国国民的平均水准啊

19. 觉得没问题的人居然有这么多，这才是最大的问题啊

20. 当著这么多工作人员的面拍摄，这不算偷拍吧，大家为什么要去猜Winter是怎么想的

21. 你们活得累不累啊，这是在拍综艺啊，说什么偷拍？？ 还有礼物，只是他那句话听起来老套而已，怎么可能真的把女生当礼物

22. 只要碰上爱豆都好累啊，同样的状况下，爱豆粉丝更应激

23. 女生什么都不说就是没关系吗？ 那在这种情况下女爱豆如果发火的话，无论是男嘉宾还是观众的反应都可想而知，如果有人要杀你，难道你没有明确拒绝，对方就能杀了你吗??? 不要再拿是在拍综艺当藉口了，犯罪预备役还真多啊

原文：https://theqoo.net/square/3408828788

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻