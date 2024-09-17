崔振赫向《她的日与夜》「岳母」郑英珠大吐口水气笑妈妈！聊内裤郑石勇也卷入

热门电视剧《她的日与夜》落幕后，想不到剧中「岳母与女婿」，饰演女主角郑恩地妈妈「林青」的郑英珠，和饰演男主角「桂志雄」的崔振赫，於实境综艺《我家的熊孩子》再见面，两人都成了节目中「熊孩子」！

郑英珠和崔振赫约吃饭，崔振赫一进门就喊郑英珠「外母」（岳母），郑英珠便喊他「桂女婿」，两人开心迎接对方。崔振赫发现郑英珠穿得很华丽还喊出她的绰号「每颁」，「每天都是颁奖典礼」，崔振赫：「取这个外号的人也满神奇的。」郑英珠不好意思的说：「曹政奭啊！曹政奭！」



崔振赫还点出郑英珠擦了别人不会擦的紫色口红，接著说自己从某刻就开始放弃精心打扮了，并自爆郑英珠帮自己买了内裤！「说我穿五条1万元（台币242，港币59）的内裤……」崔振赫接著又自爆自己一条内裤穿五年，穿到内裤骨盆边破洞，直到郑英珠送给自己名牌内裤才换掉。崔振赫妈妈透露崔振赫很坦白的对她说内裤是郑英珠送的，妈妈还以为他偷偷交了女友，故意拿郑英珠当挡箭牌。搞笑的是，郑英珠还喊出不在餐桌上的人，就是她剧中老公郑石勇：「石勇欧巴的内裤也穿超好啊！石勇欧巴都穿，你为什么不穿？」郑石勇躺著也中枪。



崔振赫也藉机表达自己吃醋，因为郑英珠上节目《Radio Star》选最满意的女婿选了《背著善宰跑》边佑锡而不是他。郑英珠亦向崔振赫寻求和父母同住的意见，崔振赫直白的说自己是「被强制同住」、「在外演戏在家也演戏」，妈妈在棚内听了都被他气笑(?)。话题讲到恋爱，郑英珠像李姃垠一样逗崔振赫：「我们恩地（郑恩地）怎么样？之后没吃过饭吗？」崔振赫无奈地笑到不行：「我们是兄弟！真是的别说了！为什么每个人都要这样！」



后续节目便公开郑英珠和父母同住第三天的情景了，事情有反转，气氛并不如预告剪辑的凝重，反倒让看的人觉得很可爱又好笑呢！香港观众可於黄Viu收看完整节目（《我家的熊孩子(2024)》EP.409）！

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