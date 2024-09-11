「金惠奫与郑恩地妈妈」郑英珠原来也是熊孩子？《我家的熊孩子》预告她加入

《我家的熊孩子》最新预告迎来了全新熊孩子，是近期演出《背著善宰跑》「任素（金惠奫饰演）妈妈」，又演了《她的日与夜》「李微进（郑恩地饰演）妈妈」，连续两部人气戏剧都演主角妈妈，出道30年的电影、音乐剧与电视三栖演员郑英珠。

预告中，郑英珠婚后时隔23年重新和父母同住，但因为生活习惯差异接连和母亲、父亲有了口角。本来只是好意提醒父母要快点把食材吃掉，不要长期囤积冰箱，但父亲似乎看见她和母亲不愉快便直接赶她走，让她闷闷不乐离开厨房。



或许会有人好奇郑英珠为何结婚多年突然要回去和父母同住，其实1971年生现年53岁的郑英珠，2000年29岁时曾结婚，育有一子，但在2013年离婚。郑英珠在综艺节目上都不讳言谈到这些事，还曾在恋爱节目上相亲，也曾上知名精神科医师吴恩英节目谘询儿子令人忧心的状况。

或许是因为儿子大了，或是父母年迈了，郑英珠才会时隔20余年重新和父母同住，并登上《我家的熊孩子》分享全新生活，郑英珠妈妈也进入摄影棚和主持人、其他妈妈们一同观察孩子们。



郑英珠首次的熊孩子生活公开内容，就在9月15日星期日首播，香港观众深夜可於黄Viu收看。另外，她在《她的日与夜》里的「女婿桂志雄（崔振赫饰演）」也是《熊孩子》班底，不晓得未来有没有机会看他们於节目再见呢？



▼预告片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻