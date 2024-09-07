继金高银、林英雄后！「大势演员」严泰九也将作为《一日三餐》嘉宾，他与车胜元和柳海镇都合作过

《一日三餐》是讲述穿梭於全国山村和渔村体验自给自足生活的实境综艺节目，在2014年从旌善篇出发。今年为了迎接10周年而推出特别版《一日三餐Light》，由车胜元和柳海真出演。

今日（7）据韩媒 News1 报导，严泰久最近录制了《一日三餐Light》。严泰九和车胜元曾合作过分别合作电影《乐园之夜》，也和柳海镇合作过电影《我只是个计程车司机》，他们的重逢会有什么样的化学反应，也让人期待！



严泰九在《陪玩的女人》首次挑战浪漫喜剧，获得「浪漫喜剧王」的称号，人气也持续攀升。8月他首度开设 IG 外，还宣布将在9月28日举行出道17年以来第一次的粉丝见面会，门票超高速售罄，5日还宣布加场的好消息。另外，严泰九最近出演《刘QUIZ》时，展现与之前多数作品中反差、超级害羞地反转面貌，以纯粹的魅力俘获观众（那时候他也有跟车胜元打招呼XD），他会在《一日三餐Light》展现什么样的新魅力呢？



将在20日首播的《一日三餐Light》也公开新的预告，车胜元和柳海真度过10年的温馨时光，从蓝色大海延伸的渔村到空气清新的山村，两人穿梭在各个地方一起做饭。虽然他们会一直吵闹，但又会自然而然地互相照顾对方，如同老夫老妻 XD 此外还有历代级的嘉宾到访，「千万演员」金高银和「国民歌手」林英雄，相信观众们都很期待播出吧？



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