把握福利最后机会！金在中9/21与台粉共度最特别20周年，贴心提供接驳车与行李寄放、照顾粉丝名不虚传

元祖花美男代表歌手金在中，即将在9月21日来台与粉丝们见面，并带来Live Band以及全新专辑《FLOWER GARDEN》与大家分享，他对自己本次的演出也相当期待，并特别录制影片向粉丝们问候。

在各领域中都非常活跃的金在中，凭著本次的新专辑，也在暌违16年之久重返韩国音乐节目，对他来说意义相当重大。录制影片时他也说到：「好快喔！竟然已经和大家一起走了20年了…。」感性的金在中，更承诺将带给台湾粉丝们最惊喜的舞台，所以本次场馆的舞台设计也特别增加延伸台，让他能够尽可能地靠近所有粉丝们。



《20TH ANNIVERSARY 2024 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT＂FLOWER GARDEN＂》in TAIPEI将於9月21日在新北市工商展览中心登场，主办单位也为了克服交通不便问题，提供相当密集的接驳车班次，也提供行李寄放处让大家能够更方便。更贴心的是本次的福利不须加购，只要在9月12日之前购买的粉丝们都有抽中的机会！现在看到还不迟，大家一起跟在中欧巴庆祝完美的20周年吧！门票於KKTIX热卖中，相关活动讯息请密切锁定Hakuna Matata及OCT.entertainment脸书粉丝专页。

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《20TH ANNIVERSARY 2024 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT＂FLOWER GARDEN＂》in TAIPEI

演出日期：2024年9月21日（六）

演出时间：17：00（实际演出时间以公告为准）

演出地点：新北市工商展览中心

门票价格：NT$5800/$4800/$3800/$2900（爱心席）

售票连结：KKTIX (https://octent.kktix.cc/events/oewfge)

主办单位：Hakuna Matata

执行单位：OCT.entertainment

经纪公司：iNKODE

主办方保留活动异动之权利。

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