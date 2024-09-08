Star Nest Music Festival：NCT WISH惊喜登场卖口乖 CL Rap爆西九全场兴奋

AXA 安盛呈献：《Star Nest Music Festival》将於9月7日至8日在香港安盛x竹翠公园盛大举行。本次音乐节由 Star Nest 主办，将汇集韩国与华人顶流歌手，成为亚洲国际音乐交流盛会。第一晚音乐会顺利完成，7人女团BEBE率先打头阵，她们先用广东话向大家打招呼：「大家好，大家觉得我们表现如何？首先多谢大会邀请我们，你地准备好没有？为予今次音乐节，我们这个星期过得好忙，希望大家期待！」其后BEBE更自爆香港趣事，入住酒店「搞个大头佛」：「昨日来到香港入住酒店，手机群组有人问『酒店房有冇厕所？』，原来墙壁和厕所门一样色，有成员找不到厕所，这个真的好有趣！今次第一次齐人到香港，想问大家有冇地方推介要去？尖沙咀？我们会去『打卡』给大家看！」

而KISS OF LIFE紧接出现，热舞掀起全场高潮，众成员即卖口乖讨好Fans：「气氛真的很高涨，今天真的很潮湿！你们玩得开心吗？原来正在下大雨！」不过众成员无惧风雨，走近台边向乐迷「派心心」：「大家给我们大声的尖叫声吧！今次是我们第一次全团来香港，真的很兴奋，多谢大家！」

男团NCT WISH登上舞台时全场兴奋， Fans尖叫声不断，团员用普通话向观众打招呼：「大家好，我们是NCT WISH。大家很热情啊，我们都是第一次来 香港，大家玩得开唔开心？现场是不是很大雨？你们ok吗？要注意安全！」他们更向Fans探路，查看香港美食之余，更走近Fans摆Pose：「大家都好热情，我们9月会推出唱片，希望大家会钟意。多谢大家落雨都入场支持，希望会有机会见大家，我爱你、我想你！」

CL压轴登台全场High爆，虽然雨势开始颇大，但无碍观众高呼狂叫，CL亦好识带动现场气氛，叫观众举手一齐Rap 、一齐唱，CL迅速与台下观众打成一片，十分兴奋。

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