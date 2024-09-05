《凌晨两点的灰姑娘》神秘简讯加剧紧张感，申铉彬与文相敏关系遭曝光（EP.3-4）

《淩晨两点的灰姑娘》好戏登场，河允瑞（申铉彬 饰）和徐柱元（申相敏 饰）继续上演著你追我讨，誓死不放手的故事。

允瑞和柱元的开始像普通恋人一样平凡。 出色的前辈与一切都不熟练的新人职员。 在辛苦的公司生活中，感受到允瑞温暖一面的柱元逐渐对她产生了感情。 然而，身为不平凡的财阀三世的身份却成了两人关系的障碍。 允瑞决定与柱元分手，但仍因对他的感情无法轻易割舍。 由於涉及校园暴力的弟弟河志锡（金泰正 饰），让允瑞认识到现实。 幼时因被暴力父亲虐待而带著志锡逃离家庭暴力的魔窟的允瑞，对暴力极为敏感。 在斥责了放任朋友施暴的志锡后，她坚定了「恋爱不是重要的事」的想法。 柱元也通过与徐时元（尹博 饰）的对话，反思了自己对允瑞缺乏体谅，决定放手。



最终，两人在幸福的约会后决定结束恋情。 在彷佛充满魔法的幸福游乐园时光中，允瑞和柱元表面上看似与其他情侣无异，但当魔法即将消失时，梦想与希望也随之破灭。 在满天的绚丽烟花和充满人们笑声的游乐园里，唯有允瑞与柱元两人含泪道别。



虽然分手了，但仍然每天在公司里见面的允瑞和柱元感受到了办公室恋情带来的苦涩余味。 在经历了困惑不安的日子后，允瑞开始不断收到来自不明发件人的简讯。 这些简讯充满了对过去恋情的留恋，仿佛是由柱元发送的「前男友风格」资讯。 当允瑞得知发件人其实是在寻找另一个人时，这场闹剧似乎暂时告一段落。 然而，这并不是结束。 发件人继续以「因为你不是我在找的人，所以我感到安心」为荒谬理由，继续给允瑞发送简讯。 寄件者的微笑让人不禁怀疑，这真的只是失误吗？ 他是不是故意接近允瑞？ 这个身份不明的男子究竟是谁？ 他将如何影响允瑞和柱元的关系？ 接下来的剧情让人充满不安的期待。



另外，联姻的徐时元（尹博 饰）和李美珍（朴素珍 饰）重逢的场景也为剧情注入了新的活力。 虽然两人之间没有爱情或浪漫，但也不特别讨厌对方。 随著在海外生活的美珍回到韩国，时元的自由生活也宣告结束。 从红酒品味到各种小细节，两人之间差异巨大，他们之间尴尬的同居生活就此展开。



由於在恋爱期间留下的痕迹和习惯，允瑞和柱元面临著办公室团队成员发现他们已分手的风险。 两人勉强化解了险情。 后来，柱元因与母亲争吵而来到允瑞的家，刚一进门，他便抱住允瑞说「我抛下一切来找你」。 就在这时，同事们和允瑞的朋友伊来（洪妃罗 饰）相继出现，撞见了这一幕，所有人都大吃一惊。

Viu Original 爱情韩剧《凌晨两点的灰姑娘》8月24日起逢星期六、日在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《完美的家族》、《好搭档》等多部精彩韩剧。

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