Teddy打造女团「MEOVV」揭开神秘面纱！确定在9月6日正式出道，本周将登《人气歌谣》进行打歌！

THE BLACK LAVEL 在3日表示，组合「MEOVV」将在6日下午6点（韩国时间）发行新曲并正式出道。

公开的团体预告影片中，通过横穿荒野的大门，MEOVV 的五名成员陆续登场。从 Ella 开始，Gawon、Sooin、Anna、Narin 等依序公开的成员们展现了华丽的外貌，一下子就吸引人们的关注。



而 MEOVV 在上月29日至本月4日在首尔永登浦区现代百货 The Hyundai Seoul 举行「MEOVV DEBUT PRE-LISTENING POP-UP」活动。不仅可以购买团体的周边，还可以提前听出道曲，据悉出道曲是 Teddy 干练的感性和高完成度的声音，升华爲高大众性嘻哈风格。在给人留下深刻印象的低音的同时，成员们的招牌「MEOVV」声音一直像节奏一样，只要听一次就给人留下深刻的印象。

MEOVV 是 Teddy 创办独立厂牌后推出的第一支女团。Teddy 在YG娱乐与 BIGBANG、2NE1、BLACPINK 都有长期合作，制作出许多热门名曲，如今将亲手打造第一支女团，早早就引起不少期待和猜测。另外，《人气歌谣》上周的预告也公开 MEOVV 这周出演预告，期待新歌和舞台啊！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻